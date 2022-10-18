Чанов: «Прекрасная игра Куртуа внесла большой вклад в победы „Реала“»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов похвалил голкипера «Реала» , который получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

Я полностью согласен с результатами голосования. Мне кажется, это стало итогом в равной мере как успехов «Реала», так и личного мастерства Куртуа. В данном случае, прекрасная игра вратаря внесла большой вклад в победы его команды. Мне нравится реакция Тибо и умение «складываться», когда необходимо отражать удары низом, с учетом его высокого роста. Обычно для голкиперов такой комплекции низовые удары представляют особую опасность. Но бельгийца отличает от них умение реагировать на такие угрозы. И в минувшем сезоне это качество не раз приходило ему на помощь