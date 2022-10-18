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Гендиректор «Спартака»: «Каждый по-своему оценивает свой багаж»

вчера, 10:27

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков оценил высказывание Заремы Салиховой, которая заявила, что Леонид Федун «оставил отличный багаж».

Каждый по-своему оценивает свой багаж. Я склонен отталкиваться от того, что есть. Точно не скажу, что работа была проведена плохо. Убежден, что по определенным позициям она проведена достаточно хорошо. Мы подписали молодых перспективных игроков, которые точно будут развиваться. А дальше все равно это работа тренера.

Мы знаем примеры, когда покупали дорогих игроков, а тренер не справлялся, багаж не срабатывал. Сейчас это заслуга штаба и тренера, – организовать состав, убедить игроков в необходимости выполнения указаний.

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Все комментарии
stavr74
stavr74 ответ t4xcw4arx5xt (раскрыть)
вчера в 11:16
не часто , а чётко и в десяточку
t4xcw4arx5xt
t4xcw4arx5xt
вчера в 10:28
Она всегда говорит часто
Гость
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