Тарханов: «Думаю, теперь Зиньковский будет почаще выходить на поле»

Бывший наставник «Урала» прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

Это был отличный матч. Много эмоций, борьбы. Все, что нужно для дерби. ЦСКА в первом тайме был хорош, а «Спартак» не очень. Соболев в перерыве даже сам отметил, что команда была сверхэмоциональна, а игры особо не было. Но во втором тайме «Спартак» преобразился. Особенно хочется отметить Зиньковского, который изменил ход матча своим выходом на поле. Умный игрок. Думаю, теперь он будет почаще выходить на поле. Затем ЦСКА подсел во втором тайме, а «Спартак» грамотно этим воспользовался. Абаскаль сделал правильные замены, и добился для себя нужного результата. Думаю, что ничья — закономерный результат.