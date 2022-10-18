Тарханов: «Думаю, теперь Зиньковский будет почаще выходить на поле»

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).
Это был отличный матч. Много эмоций, борьбы. Все, что нужно для дерби. ЦСКА в первом тайме был хорош, а «Спартак» не очень. Соболев в перерыве даже сам отметил, что команда была сверхэмоциональна, а игры особо не было. Но во втором тайме «Спартак» преобразился. Особенно хочется отметить Зиньковского, который изменил ход матча своим выходом на поле. Умный игрок. Думаю, теперь он будет почаще выходить на поле. Затем ЦСКА подсел во втором тайме, а «Спартак» грамотно этим воспользовался. Абаскаль сделал правильные замены, и добился для себя нужного результата. Думаю, что ничья — закономерный результат.
Удачи в конкурсе!
Удачи в конкурсе!
Никакой ошибки нет, в правилах конкурса:
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут).
https://www.soccer.ru/game
Основное время закончилось ничьей 1-1, следовательно по азиатской форе 0, был сделан расчет с кэфом 1, т.е. возврат.
Никакой ошибки нет, в правилах конкурса:
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут).
https://www.soccer.ru/game
Основное время закончилось ничьей 1-1, следовательно по азиатской форе 0, был сделан расчет с кэфом 1, т.е. возврат.
Дай Бог чтобы и дальше прогрессировал. Есть куда расти!
Дай Бог чтобы и дальше прогрессировал. Есть куда расти!