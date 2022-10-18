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Тарханов: «Думаю, теперь Зиньковский будет почаще выходить на поле»

вчера, 08:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

Это был отличный матч. Много эмоций, борьбы. Все, что нужно для дерби. ЦСКА в первом тайме был хорош, а «Спартак» не очень. Соболев в перерыве даже сам отметил, что команда была сверхэмоциональна, а игры особо не было. Но во втором тайме «Спартак» преобразился. Особенно хочется отметить Зиньковского, который изменил ход матча своим выходом на поле. Умный игрок. Думаю, теперь он будет почаще выходить на поле. Затем ЦСКА подсел во втором тайме, а «Спартак» грамотно этим воспользовался. Абаскаль сделал правильные замены, и добился для себя нужного результата. Думаю, что ничья — закономерный результат.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:06
Ему ещё надо в состав попасть
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:00
Антону ещё много работы, надеюсь он вырастет над собой, как Денисов, тот прям игрок основы без вопросов, или как Литвинов.
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 10:30
Ничего страшного, уточняйте, если есть сомнения.
Удачи в конкурсе!
zooveterinar
zooveterinar ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 10:27
Уже доглядел,извините пожалуста,поспешил людей насмешил!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 10:20
Доброе утро!
Никакой ошибки нет, в правилах конкурса:
3) Ставки на кубковые матчи принимаются на основное время (2 тайма по 45 минут).
https://www.soccer.ru/game

Основное время закончилось ничьей 1-1, следовательно по азиатской форе 0, был сделан расчет с кэфом 1, т.е. возврат.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:02
Гл.тренеру виднее. Зиньковский сейчас в роли джокера - выходя на замену, то голевой сделает, то придремавшему Игоряну красавца положит. Так что Спартак не внакладе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:23
Нервная получилась игра...
ABir
ABir
вчера в 09:16
Пусть выходит хоть в начале, хоть на замену, главное, чтобы его игра, как сейчас приносила максимальную пользу Спартаку.
makkie
makkie
вчера в 09:09
Учитывая дисквалификацию Промеса, с Химками Антон должен выйти в старте.
Дай Бог чтобы и дальше прогрессировал. Есть куда расти!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:05
Что старался - это верно.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:44
Скорее всего, Зиньковский пока не готов играть весь матч в хорошем темпе, поэтому только замены.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:33
Утро доброе,Уважаемые модераторы,в сегодняшнем матче Даллас Минесотта ,у меня стояла азиат.фора 0 хозяев,а они выиграли,а поставили возврат,не большая ошибка.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:31
Гол забил он конечно красивый.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:31
Всё будет зависеть от готовности игрока и от виденья главного тренера!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:29
Вообще то Антон молоток, не первый раз спасает спартак.
adekvat
adekvat
вчера в 08:24
Хороший игрок, не понимаю почему играть не дают
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