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Канчельскис: «Кокорин профукал всю свою карьеру из-за денег – факт!»

вчера, 11:55

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что заработал больше всех в российском футболе.

Флаг в руки Кокорину! У него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский – играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей. Кокорин напоминает Остапа Бендера: «Деньги давай, деньги-деньги-деньги» – Сашка из этой серии. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить. Про парня с Кипра все забудут – это его жизнь!

Он не знает, куда вкладывать деньги – это не от большого ума. Молодые футболисты, как и Кокорин, не знают, как достаются деньги: в мое время мы жили в общагах, еду доставали с трудом и играли на высоком уровне. Бог ему судья. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег – факт! Саша, если так много говоришь, забей 10 мячей, как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень – ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!

Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги – это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Ты не прав, Александр! Самые богатые люди – Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин – бедняга, нищий! У него нет души, там пусто.

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Все комментарии
Землянин
Землянин ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:23
Андрей Канчельскис все таки в МЮ зажигал, кубки брал с Фергюсоном, а Кокоша только по золотым мешкам прыгал в Золотое время 😂
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:28
Что в комментариях здесь, что Канчельскис, все хотят чтобы Кокорин и другие жили по их принципам. Не будет такого. При чём неизвестно, как повели себя бы критикующие Кокорина на его месте.
И как он мог профукать карьеру? Карьера ему не нужна была. Ему был дан некий талант, которым он воспользовался на своё усмотрение, благодаря таланту заработал много денег. Без таланта сейчас бы играл во втором дивизионе или на заводе пахал. А так извлек выгоду для себя.
Кстати фраза "Ваши ожидания, это ваши проблемы" к месту бы звучала от Кокорина, чем тогда от Аршавина.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 13:54
У Канчельскиса чайник свистит?Саша не маленький ребенок,и не нужно его лечить.Кто есть идеальный?Ну,споткнулся,разок с Мамаевым.Теперь всю жизнь его будут упрекать этим?В себе пусть пороется каждый.
Flamen
Flamen
вчера в 13:49
Молодежь растет на "камеди и дом - 2" )) ну точно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:23
Радимова..... нашел с кем сравнить, поплый, ой поплыл
Сп62
Сп62
вчера в 12:20
Кокорина не забудут. Будет напоминать о себе, как сейчас Канчельскис, в комментариях. Но обсуждать будет уже других.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:12, ред.
А сам жену профукал
Futurista
Futurista
вчера в 12:01
Канчельскису обидно, что он попал "не в те времена")...
Mangur
Mangur
вчера в 12:00
Согласен с Канчельскисом. Прав
Гость
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