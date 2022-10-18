Канчельскис: «Кокорин профукал всю свою карьеру из-за денег – факт!»

Бывший футболист МЮ отреагировал на слова форварда «Ариса» , который заявил, что заработал больше всех в российском футболе.

Флаг в руки Кокорину! У него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский – играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей. Кокорин напоминает Остапа Бендера: «Деньги давай, деньги-деньги-деньги» – Сашка из этой серии. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить. Про парня с Кипра все забудут – это его жизнь!

Он не знает, куда вкладывать деньги – это не от большого ума. Молодые футболисты, как и Кокорин, не знают, как достаются деньги: в мое время мы жили в общагах, еду доставали с трудом и играли на высоком уровне. Бог ему судья. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег – факт! Саша, если так много говоришь, забей 10 мячей, как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень – ФНЛ . Талант был, но остался без карьеры из-за денег!

Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги – это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Ты не прав, Александр! Самые богатые люди – Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин – бедняга, нищий! У него нет души, там пусто.