Канчельскис: «Кокорин профукал всю свою карьеру из-за денег – факт!»

Бывший футболист МЮ Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что заработал больше всех в российском футболе.
Флаг в руки Кокорину! У него одни деньги на уме, а не футбол. Как говорил Лобановский – играй в футбол и все будет! Если Саша ставит заработок на первый план, то он не футболист! Он не достигнет высоких целей. Кокорин напоминает Остапа Бендера: «Деньги давай, деньги-деньги-деньги» – Сашка из этой серии. У него деньги скоро закончатся, пусть подумает. Кто вспомнит про него вообще? Все скоро про него забудут, а Аршавина, Радимова и Мостового будут помнить. Про парня с Кипра все забудут – это его жизнь!
Он не знает, куда вкладывать деньги – это не от большого ума. Молодые футболисты, как и Кокорин, не знают, как достаются деньги: в мое время мы жили в общагах, еду доставали с трудом и играли на высоком уровне. Бог ему судья. Александр профукал всю свою карьеру из-за денег – факт! Саша, если так много говоришь, забей 10 мячей, как Батистута, а потом говори. Уверен, что Серию А он не потянет, потому его уровень – ФНЛ. Талант был, но остался без карьеры из-за денег!
Сейчас много бедных людей, а Кокорин говорит про деньги – это максимально некрасиво. Он как наша молодежь, которая растет на Comedy Club и «Дом-2». Ты не прав, Александр! Самые богатые люди – Билл Гейтс, семья Рокфеллеров, а Кокорин – бедняга, нищий! У него нет души, там пусто.
И как он мог профукать карьеру? Карьера ему не нужна была. Ему был дан некий талант, которым он воспользовался на своё усмотрение, благодаря таланту заработал много денег. Без таланта сейчас бы играл во втором дивизионе или на заводе пахал. А так извлек выгоду для себя.
Кстати фраза "Ваши ожидания, это ваши проблемы" к месту бы звучала от Кокорина, чем тогда от Аршавина.
И как он мог профукать карьеру? Карьера ему не нужна была. Ему был дан некий талант, которым он воспользовался на своё усмотрение, благодаря таланту заработал много денег. Без таланта сейчас бы играл во втором дивизионе или на заводе пахал. А так извлек выгоду для себя.
Кстати фраза "Ваши ожидания, это ваши проблемы" к месту бы звучала от Кокорина, чем тогда от Аршавина.