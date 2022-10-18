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Кокорин — Канчельскису: «Вы себя потеряли, поэтому от вас ушли близкие»

вчера, 11:57

Форвард «Ариса» Александр Кокорин в соцсетях резко ответил на критику со стороны Андрея Канчельскиса.

Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:49, ред.
Канчел, ты б лучше помолчал.
А то Кокоша с Мамаем тебе живо накостыляют.))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:28
Хорошо отбрил Канчельскиса.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:19
Как девочки себя ведут!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
Оба не блещут интеллектом .
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:07
Дуэль намечается ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:35
Ждём-с продолжения, а лучше мордобоя. Хотя Кокоше нельзя, могут посадить...
Сп62
Сп62
вчера в 12:22
Как говорится, какой вопрос - такой ответ.
makkie
makkie
вчера в 12:14
Два сапога пара.
Канчельскис после ухода жены окончательно потерялся и забухал.
9avuru7ebj4t
9avuru7ebj4t
вчера в 12:07
Это ещё не финал
Futurista
Futurista
вчера в 12:02, ред.
Вежливо послал лабуса)...
memphis
memphis
вчера в 12:00
Стоят друг друга
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