Кокорин — Канчельскису: «Вы себя потеряли, поэтому от вас ушли близкие»

Форвард «Ариса» в соцсетях резко ответил на критику со стороны .

Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.

А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное.