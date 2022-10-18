Кокорин — Канчельскису: «Вы себя потеряли, поэтому от вас ушли близкие»

Форвард «Ариса» Александр Кокорин в соцсетях резко ответил на критику со стороны Андрея Канчельскиса.
Как футболиста очень уважал и уважаю! Как человек вы себя потеряли, поэтому от вас ушли самые близкие.
А если серьезно, не трогайте меня, пожалуйста. Я был и остаюсь спортсменом. Никогда в жизни не променял бы это на что-то запрещенное.
А то Кокоша с Мамаем тебе живо накостыляют.))
А то Кокоша с Мамаем тебе живо накостыляют.))
Канчельскис после ухода жены окончательно потерялся и забухал.
Канчельскис после ухода жены окончательно потерялся и забухал.