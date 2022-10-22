Сторожук: «Не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи»

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Пари НН» (2:0).

В той игре мы не забили. В этой получилось забить. Можем и умеем создавать. Но опять же, не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи, так скажем. Что нам не хватало, например, в домашней игре с «Ахматом»? Мы и создавали больше, и забили, казалось бы, два. Еще могли забивать. Но транжирили моменты. Ничего не изменилось. Только одно радует — что мы выиграли, потому что эмоциональный фон очень важен. И для микроклимата, и для общего состояния команды позитивного. Хочу поздравить болельщиков, которые здесь нас вторую игру поддерживают. Их слышно, и мы это чувствуем. И то, что нам говорят, передают, это очень добрые слова. Нам очень приятно.