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Сторожук: «Не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи»

вчера, 19:47
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук поделился впечатлениями от матча РПЛ против «Пари НН» (2:0).

В той игре мы не забили. В этой получилось забить. Можем и умеем создавать. Но опять же, не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи, так скажем. Что нам не хватало, например, в домашней игре с «Ахматом»? Мы и создавали больше, и забили, казалось бы, два. Еще могли забивать. Но транжирили моменты. Ничего не изменилось. Только одно радует — что мы выиграли, потому что эмоциональный фон очень важен. И для микроклимата, и для общего состояния команды позитивного. Хочу поздравить болельщиков, которые здесь нас вторую игру поддерживают. Их слышно, и мы это чувствуем. И то, что нам говорят, передают, это очень добрые слова. Нам очень приятно.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 21:35
Краснодар, конечно, с хорошей победой поздравляем.
pomor45
pomor45
вчера в 19:58
Не слишком ли Старожук умён для Краснодара?
Гость
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