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Галактионов: «Надо двигаться дальше и переламывать ситуацию»

вчера, 19:33
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился мнением об игре своей команды в матче РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Пропустили легкий мяч. Фактически один момент был в первом тайме, к сожалению. У нас был свой момент, а мы не реализовали. Второй тайм в меньшинстве, я считаю, мы полностью доминировали. Понятно, что раскрылись на последней минуте, пропустили атаку. И счет 2:0. Удаление — окей, да. Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определенными вопросами, чтобы прояснили нам. Я сразу скажу и ребятам сказал, что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию. Сегодня же игра с точки зрения эмоций, страсти, организации — в актив. Но опять же результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:04
Тренировал молодёжку,и ладно,а клубы РПЛ-это не твоё.
pomor45
pomor45 ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 20:13
Двигаться назад, с надеждой глядя вперёд. Впереди Локомотив? Или тоже уже позади?
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:43
Забыть и двигаться в перед
gv76h2g8cx3e
gv76h2g8cx3e
вчера в 19:41
так и знал что опять судьи виноваты...
Гость
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