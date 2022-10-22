Галактионов: «Надо двигаться дальше и переламывать ситуацию»

Главный тренер «Пари НН» поделился мнением об игре своей команды в матче РПЛ против «Краснодара» (0:2).

Пропустили легкий мяч. Фактически один момент был в первом тайме, к сожалению. У нас был свой момент, а мы не реализовали. Второй тайм в меньшинстве, я считаю, мы полностью доминировали. Понятно, что раскрылись на последней минуте, пропустили атаку. И счет 2:0. Удаление — окей, да. Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определенными вопросами, чтобы прояснили нам. Я сразу скажу и ребятам сказал, что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию. Сегодня же игра с точки зрения эмоций, страсти, организации — в актив. Но опять же результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию.