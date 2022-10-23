Юран высказался о своём будущем

Экс-тренер «Химок» дал комментарий по поводу своего профессионального будущего.

Да, у меня два варианта с клубами РПЛ . Вчера с одним клубом переговорил, на этой неделе будут переговоры с еще одним клубом. Тогда и приму решение окончательно.

Возглавил бы «Локомотив»? Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли среди них «Локомотив»? Скоро узнаете.

Каково, когда тренер не может управлять со скамейки? Желательно, чтобы тренер присутствовал на бровке, но думаю, ничего сверхъестественного не случится. Даже когда я был не у бровки, я всегда был в контакте, всегда реагировал на замены или какие-то поправки делал с помощниками. Желательно быть у бровки. Но такие моменты бывают, это не критично.