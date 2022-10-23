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Юран высказался о своём будущем

вчера, 17:33

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран дал комментарий по поводу своего профессионального будущего.

Да, у меня два варианта с клубами РПЛ. Вчера с одним клубом переговорил, на этой неделе будут переговоры с еще одним клубом. Тогда и приму решение окончательно.

Возглавил бы «Локомотив»? Это хороший клуб. С ним ли переговорил вчера? Говорю же, два клуба. Был ли среди них «Локомотив»? Скоро узнаете.

Каково, когда тренер не может управлять со скамейки? Желательно, чтобы тренер присутствовал на бровке, но думаю, ничего сверхъестественного не случится. Даже когда я был не у бровки, я всегда был в контакте, всегда реагировал на замены или какие-то поправки делал с помощниками. Желательно быть у бровки. Но такие моменты бывают, это не критично.

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Юран Сергей
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:55
мы-то знаем : название его следующего клуба начинается на букву "Х" !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:17
Напустил туману.
ABir
ABir
вчера в 19:00
Будет интересно, кого он выберет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:16
Если аппетиты поубавит, то куда-нибудь да устроится.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:10
Ну что же, подождем еще недельку
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Какая свадьба без баяна?
Какие Химки без Юрана?.....:)))

Ну а так что, Сергей Николаич - хороший тренер и не плохой профессионал, по меркам РПЛ. Ни одна его команда даже при скромном подборе игроков не ставила автобусы и не играла в бей-беги. Думаю, что он заслужил право поработать в большом клубе (имею ввиду Локо и после немецких шарлатанов уже точно хуже не будет… ). Единственное, НО.... сложный характер и длинный язычок очень ему по жизни мешают . В таком возрасте уже сложно что-то в себе менять...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:54
Настоящий интригант !)
98beccyz37kb
98beccyz37kb
вчера в 17:42
Ну прямо нарасхват
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:40
Одним словом ничего и не сказал.
Гость
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