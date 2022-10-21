Юран: «С моим будущим скоро всё будет хорошо»

Экс-наставник «Химок» признался, что собирается вернуться к тренерской работе.

С моим будущим скоро всё будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе. «Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер.