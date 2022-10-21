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Юран: «С моим будущим скоро всё будет хорошо»

вчера, 16:50

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран признался, что собирается вернуться к тренерской работе.

С моим будущим скоро всё будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе. «Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счет, потому что у них есть главный тренер.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 20:21
Но лучше всего могу ничего не делать.
Сп62
Сп62
вчера в 20:01
Оптимизм у Юрана всё больше кажется наигранным.
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:23
Юрана нужно тренером в Краснодар.
Быки - это его команда. Если с Химками не проиграл Зениту.
То с Краснодаром запросто может питерских обыграть.
r6k7xsybw9wh
r6k7xsybw9wh
вчера в 17:38
Что-то темнит Серёга
Beno444
Beno444
вчера в 17:24
А может и нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:21
Юран тренирует даже когда не тренирует
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:08
Вопрос Юрану:
- Что можешь делать?
- Могу тренировать.
- А что еще можешь?
- Могу не тренировать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:01
Никто пока на него не претендует, а сам Серёга не унывает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:58
Шлагбаум раз, будет два. Такие не нужны в Зинкванавты).
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:50
Поманят и в Химки побежит.
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