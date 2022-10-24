Гасилин: «„Зенит“ подсел физически, не знаю, на сколько их хватит с „Сочи“»

Экс-игрок «Зенита» поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Сочи» в РПЛ .

«Зенит» играет дома, и с уверенностью можем сказать, что он будет играть первым номером. Травмированных у «Зенита» нет, и, уверен, команда Семака будет играть оптимальным составом даже несмотря на то, что пару дней назад они провели игру на Кубок с «Крыльями». Кстати, об этой игре: она оставила двоякое впечатление. Если брать состав «Зенита», то он был близким к оптимальному, а КС играли вторым составом. В первом тайме «Зенит» доминировал, забил быстрый гол, создавал моменты, подал очень много угловых. Да и у своих ворот «Зенит» не дал ничего создать, но вот во втором тайме в последние 15 минут команда из Санкт-Петербурга просела.