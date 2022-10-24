Гасилин: «„Зенит“ подсел физически, не знаю, на сколько их хватит с „Сочи“»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Сочи» в РПЛ.
«Зенит» играет дома, и с уверенностью можем сказать, что он будет играть первым номером. Травмированных у «Зенита» нет, и, уверен, команда Семака будет играть оптимальным составом даже несмотря на то, что пару дней назад они провели игру на Кубок с «Крыльями». Кстати, об этой игре: она оставила двоякое впечатление. Если брать состав «Зенита», то он был близким к оптимальному, а КС играли вторым составом. В первом тайме «Зенит» доминировал, забил быстрый гол, создавал моменты, подал очень много угловых. Да и у своих ворот «Зенит» не дал ничего создать, но вот во втором тайме в последние 15 минут команда из Санкт-Петербурга просела.
«Крылья Советов» забили гол и создали еще пару моментов, могли забивать второй, хотя на поле у КС вышли основные Пиняев и Глушенков. Я думаю, что «Зенит» подсел физически, и не знаю, на сколько их хватит с «Сочи». «Сочи», в свою очередь, играют из крайности в крайность: то классные победы, то крупные поражения. Вот игра с «Уралом» в Кубке. «Урал» на ходу, но они точно «Сочи» под силу. Команда уступает со счетом 2:3. Причем два гола пропускают с угловых, у «Зенита» в каждом матче их очень много, плюс отличные розыгрыши. «Крылья Советов» как раз пропустили первый гол после углового. Я уверен, что «Зенит» выиграет, да и «Сочи» очень много пропускает.
Тренера не хватает Зениту.
Где тут логика?
Тренера не хватает Зениту.
Где тут логика?
Это привычка...
Это привычка...
Думаю с Сочи Зенит опять выйдет во всеоружии, а вот сам Сочи нестабилен и тут скорее всего надо задаться вопросом сколько их хватит с Зенитом.
Думаю с Сочи Зенит опять выйдет во всеоружии, а вот сам Сочи нестабилен и тут скорее всего надо задаться вопросом сколько их хватит с Зенитом.
⛽️ Аи - Федотов . А у Зенита заправка безграничная, - Газпром и бразильская К° . Так что Гасилин может спать 😴 спокойно 🌙 !)
⛽️ Аи - Федотов . А у Зенита заправка безграничная, - Газпром и бразильская К° . Так что Гасилин может спать 😴 спокойно 🌙 !)