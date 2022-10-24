Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Гасилин: «„Зенит“ подсел физически, не знаю, на сколько их хватит с „Сочи“»

сегодня, 00:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи20:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча «сине-бело-голубых» против «Сочи» в РПЛ.

«Зенит» играет дома, и с уверенностью можем сказать, что он будет играть первым номером. Травмированных у «Зенита» нет, и, уверен, команда Семака будет играть оптимальным составом даже несмотря на то, что пару дней назад они провели игру на Кубок с «Крыльями». Кстати, об этой игре: она оставила двоякое впечатление. Если брать состав «Зенита», то он был близким к оптимальному, а КС играли вторым составом. В первом тайме «Зенит» доминировал, забил быстрый гол, создавал моменты, подал очень много угловых. Да и у своих ворот «Зенит» не дал ничего создать, но вот во втором тайме в последние 15 минут команда из Санкт-Петербурга просела.

«Крылья Советов» забили гол и создали еще пару моментов, могли забивать второй, хотя на поле у КС вышли основные Пиняев и Глушенков. Я думаю, что «Зенит» подсел физически, и не знаю, на сколько их хватит с «Сочи». «Сочи», в свою очередь, играют из крайности в крайность: то классные победы, то крупные поражения. Вот игра с «Уралом» в Кубке. «Урал» на ходу, но они точно «Сочи» под силу. Команда уступает со счетом 2:3. Причем два гола пропускают с угловых, у «Зенита» в каждом матче их очень много, плюс отличные розыгрыши. «Крылья Советов» как раз пропустили первый гол после углового. Я уверен, что «Зенит» выиграет, да и «Сочи» очень много пропускает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Р. Билялетдинов: «„Спартак“ сейчас в полном порядке»
Сегодня, 16:50
Новиков: «Зимой посмотрим, будут ли у Сычевого какие-то предложения»
Сегодня, 16:14
Орещук: «Семак — адекватный тренер»
Сегодня, 16:12
Камоцци: «У Абаскаля всё получается в „Спартаке“»
Сегодня, 16:09
Орещук: «„Спартак“ и „Локо“ не смогут гарантировать Пиняеву игровое время»
Сегодня, 14:39
Новиков: «ЦСКА начал терять очки, это проблема»
Сегодня, 14:13
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 15:57
Ну Вам то виднее наверное, как тренировать Чемпиона России.Вы, наверное, в футбол играли, и за сборную и тренерскую лицензию получали, не то что Семак там какой-то..
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 14:20
ещё один обиженный эксперт выискался иди играй в дворовый футбол
adekvat
adekvat ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:07
С таким составом в ЧР без тренера можно чемпионом быть, а вот таким вторым составом в кубке так играть. Тут надо руководить командой.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 09:59
Несколько чемпионств подряд.
Тренера не хватает Зениту.
Где тут логика?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:34
К битве физруков Сергей Богданович подведет своих бразильцев в оптимальной физической форме!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
То что Зенит бросает играть ведя в счёте - не "просест"...
Это привычка...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:44
Ничего особенного в матче не произойдет.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:34
Хорошая возможность проверить слова специалиста после игры "Зенита", на что они подсели.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:28
Странно слышать такие слова. У Зенита длинная скамейка и не стоит сильно обращать внимание на кубковые встречи где идёт ротация состава.
Думаю с Сочи Зенит опять выйдет во всеоружии, а вот сам Сочи нестабилен и тут скорее всего надо задаться вопросом сколько их хватит с Зенитом.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:10
Вечером игра покажет, кто и на сколько подсел
g6afxb5ztxys
g6afxb5ztxys
сегодня в 07:02
Зенит заберет свои 3 балла...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:10
Зенит такая команда, и все знают/
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:50
Газпром сочинцам восемь не накидает но как договорятся, может три или четыре.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:56
Говорю тренера не хватает Зениту. Семак не его уровень.
112910415
112910415
сегодня в 04:53
Сочи не впечатляют нынче ...
9qqag6npsu85
9qqag6npsu85
сегодня в 04:20
Сочи вообще полуживые с рыжим физруком
kj9scdjdkgqy
kj9scdjdkgqy
сегодня в 02:35
Ни о чем
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:32, ред.
Сочи тоже подсел, а скорее всего закончился бензин
⛽️ Аи - Федотов . А у Зенита заправка безграничная, - Газпром и бразильская К° . Так что Гасилин может спать 😴 спокойно 🌙 !)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:31
нормально должны сыграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 