Черевченко: «Не зря Селихов получил лучшего игрока матча с „Химками“»

Бывший главный тренер «Химок» прокомментировал поражение команды от «Спартака».

Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что «Спартак» обыграет «Химки» — это было ожидаемо. Будут ли «Химки» дальше работать с Гогниевым? Это руководству клуба решать.