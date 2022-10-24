Черевченко: «Не зря Селихов получил лучшего игрока матча с „Химками“»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды от «Спартака».
Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что «Спартак» обыграет «Химки» — это было ожидаемо. Будут ли «Химки» дальше работать с Гогниевым? Это руководству клуба решать.
вполне могло бы быть, например, 4 - 2
вполне могло бы быть, например, 4 - 2
Все в протоколе и на табло...., а остальное лирика.
Все в протоколе и на табло...., а остальное лирика.
Я удивился, что мы на ноль сыграли. В этом на 80% заслуга Селихова!
Я удивился, что мы на ноль сыграли. В этом на 80% заслуга Селихова!