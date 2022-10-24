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Черевченко: «Не зря Селихов получил лучшего игрока матча с „Химками“»

вчера, 08:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды от «Спартака».

Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что «Спартак» обыграет «Химки» — это было ожидаемо. Будут ли «Химки» дальше работать с Гогниевым? Это руководству клуба решать.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:54
ну да
вполне могло бы быть, например, 4 - 2
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:09, ред.
По игре или не по игре счет можно сколько хочешь писать , но он мог бы быть тогда и 6-0 засчитай гол Зиньковского и мог быть и 3 -3
Все в протоколе и на табло...., а остальное лирика.
makkie
makkie
вчера в 09:48
Тот случай, когда счёт не совсем по игре, но он на табло.
Я удивился, что мы на ноль сыграли. В этом на 80% заслуга Селихова!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:44
Химки сами себя наказали когда Юрана нагнали
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:22
Соглашусь, что исход матча был предсказуем, но счет явно не по игре. И в итоговом нуле бесспорно заслуга Селихова.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:56
Тренера Химкам однозначно надо менять!
shlomo
shlomo
вчера в 08:25
Ничего нового и интересного Червь не сказал....
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