Мостовой: «Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это сказка»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о появлении дебютантов в составе «красно-белых» во время матча против «Химок» в РПЛ (5:0).
Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это самая сказка. Вторая команда плывёт непонятно куда, смотрит на табло, когда матч уже кончится. Молодые пользуются шансами – всегда так было, есть и будет. В матче с «Химками» был хаос: команда стоит — беги и забивай.
Конечно, все сырые. Но уже видно, что ребятам не всё равно. Особенно это заметно по Мелёшину, который как ребёнок радуется каждому успешному действию за Спартак.
Пусть у парней всё получится. Поменьше слов - побольше дела. И тушить звёздочку, если вдруг начнёт проявляться!
Конечно, все сырые. Но уже видно, что ребятам не всё равно. Особенно это заметно по Мелёшину, который как ребёнок радуется каждому успешному действию за Спартак.
Пусть у парней всё получится. Поменьше слов - побольше дела. И тушить звёздочку, если вдруг начнёт проявляться!
НО БЫДЛО ЕСТЬ - БЫДЛО !!!!
видимо Испанская корона давит царька
НО БЫДЛО ЕСТЬ - БЫДЛО !!!!
видимо Испанская корона давит царька
Вторая команда Спартака это Химки?
Вторая команда Спартака это Химки?