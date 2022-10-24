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Мостовой: «Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это сказка»

сегодня, 00:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о появлении дебютантов в составе «красно-белых» во время матча против «Химок» в РПЛ (5:0).

Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это самая сказка. Вторая команда плывёт непонятно куда, смотрит на табло, когда матч уже кончится. Молодые пользуются шансами – всегда так было, есть и будет. В матче с «Химками» был хаос: команда стоит — беги и забивай.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:52
случаются радости и у молодых ! )
makkie
makkie
сегодня в 09:57
Радует, что есть эти молодые и их не используют только для галочки.

Конечно, все сырые. Но уже видно, что ребятам не всё равно. Особенно это заметно по Мелёшину, который как ребёнок радуется каждому успешному действию за Спартак.
Пусть у парней всё получится. Поменьше слов - побольше дела. И тушить звёздочку, если вдруг начнёт проявляться!
stavr74
stavr74
сегодня в 08:43
МОЖЕТЕ БАНИТЬ СКОЛЬКО УГОДНО.
НО БЫДЛО ЕСТЬ - БЫДЛО !!!!
видимо Испанская корона давит царька
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:33
Что естественно, то не безобразно. Все течет, всё движется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:09
Теперь будут корону примерять.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:07
Теперь хвосты позадирают.
ABir
ABir
сегодня в 06:50
Молодежь надо бережно и вдумчиво приучать и вводить в основу, в подобных матчах - это самый оптимальный вариант. Смена растёт, и это радует.
2u9jdp6xjzy6
2u9jdp6xjzy6
сегодня в 06:31
Царь зря не скажет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
Молодёжь получила практику... Это главное
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:09
Вторая команда плывёт непонятно куда, смотрит на табло, когда матч уже кончится.
Вторая команда Спартака это Химки?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 02:32
Да, повезло им
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:50
Саша никак успокоиться не может!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:35
Это естественная практика для любого клуба.
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