Мостовой: «Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это сказка»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о появлении дебютантов в составе «красно-белых» во время матча против «Химок» в РПЛ (5:0).

Молодые футболисты? Для них выходить при счёте 3:0 — это самая сказка. Вторая команда плывёт непонятно куда, смотрит на табло, когда матч уже кончится. Молодые пользуются шансами – всегда так было, есть и будет. В матче с «Химками» был хаос: команда стоит — беги и забивай.