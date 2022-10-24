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Пименов: «Галактионов уже доказал свой уровень»

вчера, 08:25

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в московский клуб.

Спасет ли Галактионов железнодорожников? Его назначение еще не случилось, но как специалист он уже доказал свой уровень. В том числе и в молодежной сборной. Отзывы от ребят и от тренерского штаба о нем очень хорошие. Все в один голос говорят, что Галактионов — сильный тренер.

У него было хорошее начало в «Нижнем Новгороде», он поставил достаточно интересную игру. По крайней мере, был виден рисунок игры. Да, когда попадают на более сильных соперников, становится тяжелее играть. Но в этом ничего страшного нет. Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 10:00
Интересно, а что и кому Галактионов доказал во взрослом футболе?

Юниорские и молодёжные сборные - это всё не то! Возьмите Писарева. Человек давал результат в молодёжках, но оказался профнепригодным для РПЛ. Говорит о многом! галактионов чуть успешнее, но игру Нижнего не назовёшь выдающейся. Чаще выставляют трёхэтажный автобус. Да и серии из поражений настораживают.

С другой стороны, переход в Локо - это шанс для Галактионова заявить о себе как о сильном тренере. В Локо очень приличный состав по меркам РПЛ. И молодежи много. Есть с кем работать и выкарабкиваться из непростого турнирного положения.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 09:41
Вроде всего одна буква, а как смысл коммента поменялся 🤔
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:31
В Локомотиве требования будут другие.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:17
О Галактионове давно говорят как о перспективном тренере, но больше всё таки он ассоциируется как молодёжный тренер.
На юниорском уровне есть бронза ЧЕ 2015 и выход в 1/8 на ЧМ 2015.
А вот на молодёжном уровне особых успехов он не достиг.
Потом был неудачный опыт уже на взрослом уровне в Ахмате 2018 году и возвращение к пацанам.
Сейчас он только взял НН и пока сложно определить его работу, оценивать по идее надо по сезону, а не по итогу двух-трёх месяцев.

И где и кому он там, что то доказал?
Если Галактионова всё таки назначат в Локо, то это будет первый серьёзный клуб и вот здесь ему реально придётся доказывать кто он и зачем.

Моё личное мнение, что Галактионову следовало бы ещё поработать в НН, а потом уже идти в клуб с большими амбициями.
А тут опыта может не хватить. Одно дело пацанов тренировать, другое дело мужиков, от которых надо требовать не просто хорошо играть, а побеждать и как минимум быть в призёрах.
Izmar
Izmar
вчера в 08:56
Всегда важен результат, а его нет, нет и никакого уровня.
d3nct47veh5y
d3nct47veh5y
вчера в 08:32
Ничего он особо пока не доказал
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