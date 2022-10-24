Пименов: «Галактионов уже доказал свой уровень»

Экс-форвард «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера «Нижнего Новгорода» Михаила Галактионова в московский клуб.
Спасет ли Галактионов железнодорожников? Его назначение еще не случилось, но как специалист он уже доказал свой уровень. В том числе и в молодежной сборной. Отзывы от ребят и от тренерского штаба о нем очень хорошие. Все в один голос говорят, что Галактионов — сильный тренер.
У него было хорошее начало в «Нижнем Новгороде», он поставил достаточно интересную игру. По крайней мере, был виден рисунок игры. Да, когда попадают на более сильных соперников, становится тяжелее играть. Но в этом ничего страшного нет. Если Галактионов реализует свои мысли в «Локомотиве», может получиться хороший симбиоз.
Юниорские и молодёжные сборные - это всё не то! Возьмите Писарева. Человек давал результат в молодёжках, но оказался профнепригодным для РПЛ. Говорит о многом! галактионов чуть успешнее, но игру Нижнего не назовёшь выдающейся. Чаще выставляют трёхэтажный автобус. Да и серии из поражений настораживают.
С другой стороны, переход в Локо - это шанс для Галактионова заявить о себе как о сильном тренере. В Локо очень приличный состав по меркам РПЛ. И молодежи много. Есть с кем работать и выкарабкиваться из непростого турнирного положения.
Юниорские и молодёжные сборные - это всё не то! Возьмите Писарева. Человек давал результат в молодёжках, но оказался профнепригодным для РПЛ. Говорит о многом! галактионов чуть успешнее, но игру Нижнего не назовёшь выдающейся. Чаще выставляют трёхэтажный автобус. Да и серии из поражений настораживают.
С другой стороны, переход в Локо - это шанс для Галактионова заявить о себе как о сильном тренере. В Локо очень приличный состав по меркам РПЛ. И молодежи много. Есть с кем работать и выкарабкиваться из непростого турнирного положения.