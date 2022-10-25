Николсон: «В РПЛ я буду играть только за „Спартак“»

Нападающий «Спартака» заявил, что не перейдёт в «Зенит» или ЦСКА .

Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА , это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно.