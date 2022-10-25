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Николсон: «В РПЛ я буду играть только за „Спартак“»

вчера, 09:43

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не перейдёт в «Зенит» или ЦСКА.

Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено. Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны. В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 13:19
Несмотря на это ,Зенит первым постарался отхватить этого клоуна ! Вопрос - зачем ? )))))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:04
Сейчас да, а потом видно будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:37
Николсон сильнее всех нападающих Зенита и армейцев вместевзятых
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:27
Это просто слова
Gahi
Gahi
вчера в 11:06
Обещать и выполнить обещание, что может быть выше этого. Удачи
Izmar
Izmar ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:31
Комичная игра Бакаева в Зените, сразу видно, что он из спартака.
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:16
НЕ более комично,чем твой пассаж.А то мы не видели,как "доморощенные" перебегают в пределах единого народнохозяйственного нефтегазового комплекса! А тут-"верная жена-негритянка" что-то пообещала.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:14
А в ФНЛ???
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:00, ред.
Никогда не говори "никогда" )...
Британский "вираж" в шоке...
makkie
makkie
вчера в 09:52
Смысла переходить в эти клуба и нет.
Хотя я представил Николсона в форме Зенита и кхм... удивлённые лица фанатов с "Виража". Это реально было бы комично )))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:43
Так тебя туда и не возьмут.
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