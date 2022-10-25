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Ловчев: «Почти все команды РПЛ сейчас играют в атакующий футбол»

вчера, 09:22

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уровне чемпионата России.

Уровень чемпионата однозначно подсел. Уехали сильные иностранцы, за которых платили довольно приличные деньги. Однако я смотрю, например, испанский футбол, и там нет ни одной команды с «автобусом» у своих ворот. Потому что в этом случае не будет много народу на трибунах, а это и важно клубам. И в этом году к нам вернулся футбол в изначальном его виде, удивительно. Все‑таки при игре во дворе мы не ставим «автобусы», мы играем в футбол, чтобы забить мяч в чужие ворота.

После прихода Лички в «Оренбург», возвращения Ганчаренко, выхода в РПЛ «Факела» можно сказать, что практически все команды играют в атаку. Даже «Торпедо» сейчас меняться будет. Нет защитных команд, которые боятся и больше народу держат сзади. Это и дает возможность забивать как можно больше мячей.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:07
Стало веселее смотреть чемпионат
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:23
Само по себе это нормально и обнадёживающе.Хорошо бы продолжить этот разговор(и действия на практике) установлением соразмерной платы дворовым футболистам за дворовый футбол.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:21
Жека,вон ваши пассионарии уже плачут о качественной защите. А в жизни всегда идёт борьба щита и меча.Всё-элементы футбола,но цель команд должна быть одна:Забить гол в ворота соперника,а не пропустить гол,как ЦСКА,которому до сих пор пропущенный гол-почти приговор.И Федот ничего не изменил в этой психологии.
cska1948
cska1948
вчера в 10:13
"...Все‑таки при игре во дворе мы не ставим «автобусы», мы играем в футбол, чтобы забить мяч в чужие ворота..."
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Это даже не намёк, а откровенное сравнение сегодняшнего уровня РПЛ с дворовым футболом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:38
Хоть есть на что посмотреть.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:37
Резиновая тактика в атакующий футбол к хорошему не приведут. Команды не могут обороняться. Зенит поэтому гегемон и рот до ушей теперь. Набрали, забили закрома, ослабили конкурентов. Не зря руководство Зенита ещё пару лет назад давала клич играть в атаку и учитывая, кто в руководстве росфутбола другим клубам видимо пришлось исполнять "политику партии". Обороны нет. Голы заносятся в ворота и без сопротивления. Головой забиваются подставив голову без борьбы, без прыжка..эта резина отзовётся, когда-нибудь. Вижу, это практически в каждом матче, обзоре.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
Это же хорошо коли так
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