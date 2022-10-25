Ловчев: «Почти все команды РПЛ сейчас играют в атакующий футбол»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уровне чемпионата России.

Уровень чемпионата однозначно подсел. Уехали сильные иностранцы, за которых платили довольно приличные деньги. Однако я смотрю, например, испанский футбол, и там нет ни одной команды с «автобусом» у своих ворот. Потому что в этом случае не будет много народу на трибунах, а это и важно клубам. И в этом году к нам вернулся футбол в изначальном его виде, удивительно. Все‑таки при игре во дворе мы не ставим «автобусы», мы играем в футбол, чтобы забить мяч в чужие ворота.