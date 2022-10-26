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Спаллетти: «В каждом противостоянии есть свои трудности»

вчера, 19:59
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти надеется на победу в матче Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

В каждом противостоянии есть свои трудности. В предстоящей встрече сложнее всего будет поддерживать высокий уровень игры. В Лиге чемпионов события развиваются быстро, поэтому довольно тяжело показать свою лучшую игру. Победа в этом поединке важна, ибо она позволит нам иметь в своем запасе 15 очков перед матчем с «Ливерпулем». Помимо этого, разница мячей будет в нашу пользу, мы обязаны побеждать.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:49
Трудности, это нормально. Главное, чтобы они не перерастали в проблемы.
72k7ezquermk
72k7ezquermk
вчера в 20:31
Ждём эту победу
4u6v933bwhr3
4u6v933bwhr3
вчера в 20:05
хорошо когда веришь в свою победу...
Гость
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