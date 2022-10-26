Спаллетти: «В каждом противостоянии есть свои трудности»

Главный тренер «Наполи» надеется на победу в матче Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

В каждом противостоянии есть свои трудности. В предстоящей встрече сложнее всего будет поддерживать высокий уровень игры. В Лиге чемпионов события развиваются быстро, поэтому довольно тяжело показать свою лучшую игру. Победа в этом поединке важна, ибо она позволит нам иметь в своем запасе 15 очков перед матчем с «Ливерпулем». Помимо этого, разница мячей будет в нашу пользу, мы обязаны побеждать.