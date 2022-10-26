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Нагельсманн: «„Барселона“ — одна из лучших команд Европы»

вчера, 19:24
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн порассуждал о грядущем матче с «Барселоной».

У «Барселоны» много новичков, которые хорошо подходят под ее философию. Это, безусловно, одна из лучших команд Европы, что вы могли видеть в первом тайме нашего последнего матча. Уверен, сегодня они снова это продемонстрируют.

Мы хотим победить. Наша цель — занять первое место в группе и выиграть этот принципиальный поединок. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно посылать соперникам сигналы. Сегодня у нас будет возможность сделать именно это.

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monah-10
monah-10
вчера в 19:38
Пока только что была лучшей, но ни здесь и сейчас.
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