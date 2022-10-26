Нагельсманн: «„Барселона“ — одна из лучших команд Европы»

Главный тренер «Баварии» порассуждал о грядущем матче с «Барселоной».

У «Барселоны» много новичков, которые хорошо подходят под ее философию. Это, безусловно, одна из лучших команд Европы, что вы могли видеть в первом тайме нашего последнего матча. Уверен, сегодня они снова это продемонстрируют.

Мы хотим победить. Наша цель — занять первое место в группе и выиграть этот принципиальный поединок. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, нужно посылать соперникам сигналы. Сегодня у нас будет возможность сделать именно это.