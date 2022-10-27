«Уфа» объявила имя нового главного тренера

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что новым главным тренером клуба стал .

Новым главным тренером нашей команды стал Арслан Шарапутдинович Халимбеков. Ранее 55-летний специалист уже работал в ФК «Уфа» старшим тренером в тренерском штабе Вадима Евсеева.

Арслан Халимбеков тренерскую карьеру начал в «Анжи» в 1999 году. Кроме клуба из столицы Дагестана, также работал в командах «Ангушт» Назрань, «Крылья Советов» Самара, «Волга» Нижний Новгород, «Амкар» Пермь, « СКА -Хабаровск», «Уфа», «Динамо-Махачкала», национальной сборной Казахстана. Предыдущем местом работы Халимбекова был казахстанский «Шахтер» г. Караганда, где он работал на должности ассистента главного тренера.

Мы рады вновь приветствовать Арслана Шарапутдиновича в нашей команде! Желаем больших успехов и много побед!