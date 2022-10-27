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«Уфа» объявила имя нового главного тренера

вчера, 09:15

Пресс-служба «Уфы» сообщает, что новым главным тренером клуба стал Арслан Халимбеков.

Новым главным тренером нашей команды стал Арслан Шарапутдинович Халимбеков. Ранее 55-летний специалист уже работал в ФК «Уфа» старшим тренером в тренерском штабе Вадима Евсеева.

Арслан Халимбеков тренерскую карьеру начал в «Анжи» в 1999 году. Кроме клуба из столицы Дагестана, также работал в командах «Ангушт» Назрань, «Крылья Советов» Самара, «Волга» Нижний Новгород, «Амкар» Пермь, «СКА-Хабаровск», «Уфа», «Динамо-Махачкала», национальной сборной Казахстана. Предыдущем местом работы Халимбекова был казахстанский «Шахтер» г. Караганда, где он работал на должности ассистента главного тренера.

Мы рады вновь приветствовать Арслана Шарапутдиновича в нашей команде! Желаем больших успехов и много побед!

«Уфа» объявила имя нового главного тренера

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:08
Фон для его прихода самый подходящий - сплошной негатив. Так что, неудача будет обыденностью, а любой мало-мальский успех будет трансформирован в достижение.
dok66
dok66
вчера в 15:36
Конечно не хотелось бы , но судя по всему Зицпредседатель Фунт пришел . Очень жаль Уфу .
алекc 1960
алекc 1960 ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 13:37
да уж !это точно!ему не тренером а в столовой подъедаться!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 12:32
Физиономия совсем не соответствует спорту.
Ему ложка,вилка и много много еды.🍴🍖🍗🍲🌮🥙🌯🍔.)))
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 11:54
Ну что, сразу понятно, что всерьез на футбол РБ не ставят. Поставить главным тренером человека, без опыта работы главным тренером, даже с учетом того, что речь о второй лиге, это перебор. Список рабочих мест, мягко говоря, не впечатляет. Видимо ЗП у "главного тренера" в районе 50-70 т.р. в месяц. Вряд ли больше. Экономия должна быть экономной, но всему же есть предел. Физрук из ДЮСШ был бы не хуже, а то и лучше где-то. Шамиль до добра не доведет ни клуб, ни конкретно этого бедолагу...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:31, ред.
Нигде за границей не видел главных тренеров, нарастивших пузико и двойной подбородок. Эти человеческие недостатки говорят о лени внутренней и неспособности следить за собой. Только по этой причине не верю в этого тренера.
galem72
galem72
вчера в 11:12
С таким же успехом можно было поставить на траву макет Гвардиолы на бровку. От них одинаковая польза будет. Только картинка дешевле обойдётся. ))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:50
Пернекати - поле ....
ОПС
ОПС
вчера в 10:06
Не знаю тренерских способностей нового тренера, но, что то не верится в подъем Уфы.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:00
Пожелаем удачи Арслану, хочется снова видеть Уфу в РПЛ, Газизов молодец, хорошо потрепал нервы федуну.
gffxu9f7xfb5
gffxu9f7xfb5
вчера в 09:43
Бедный клуб, издеваются как хотят...
makkie
makkie
вчера в 09:38
Никто не хочет идти работать в Уфу.
Оно и понятно, себе дороже иметь какие-либо дела с шарлатаном Газизовым!
shlomo
shlomo
вчера в 09:32
А смысл? На два месяца или меньше ?! Распил денег продолжатся. Физрука со школы возьмите. Разницы ни какой не будет! Команда в республике видимо не очень нужна! Жаль болельщиков!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:18
Ну теперь посмотрим что из этого получится. Удачи.
cska1948
cska1948
вчера в 09:17
Весьма неожиданно.
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