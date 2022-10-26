Попов покинул «Уфу»

«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.
Стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. «Уфа» на данный момент занимает 13-е место в Первой лиге.
«Уфа» объявила об уходе главного тренера команды Дениса Попова.
Стороны по обоюдному согласию расторгли трудовой контракт.
Попов возглавил «Уфу» в августе 2022 года. «Уфа» на данный момент занимает 13-е место в Первой лиге.
Ну а так что, жалко людей, которые действительно болели за эту команду. Жалко молодых футболистов, которые стремились попасть в команду. Управленцев не жалко вовсе, туда этим эффективным менеджерам и дорога. Ну а смена тренера уже ничего не даст.
Уфа Сити, Уфа Ред булл, помните этот вброс, разгоняемый жуликом Газизовым, интересно статьи про это он оплатил или реально журналисты купились?
Ну а так что, жалко людей, которые действительно болели за эту команду. Жалко молодых футболистов, которые стремились попасть в команду. Управленцев не жалко вовсе, туда этим эффективным менеджерам и дорога. Ну а смена тренера уже ничего не даст.
Уфа Сити, Уфа Ред булл, помните этот вброс, разгоняемый жуликом Газизовым, интересно статьи про это он оплатил или реально журналисты купились?