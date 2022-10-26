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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

Попов покинул «Уфу»

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Храневец
Храневец
вчера в 18:46
Пора делать ноги !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:36
Удачи Попову!
minai
minai ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:27
Я с Вами совершенно не согласен. Можно не в спортивных сумках, а в хозяйственных.
dok66
dok66
вчера в 14:01
Тут бы выжить вообще , чего уж там Попов . Посмотрим кто придет .
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:00
Освободил место для Аллегри )
Izmar
Izmar
вчера в 13:34
Это не тренер.
Ironigor
Ironigor ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 12:48
Ах ха ха ! А иначе им Удачи не видать. Он же лучший тренер - гений с баблом Газпрома вытворяет чудеса !)
Пора и Уфе родной помочь. )))
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:42
Надо возвращать Семака!)))
shlomo
shlomo
вчера в 12:38
Если не ошибаюсь, то ранее в СМИ появились слухи о финансовых сложностях в Уфе, из-за которых клуб может прекратить своё существование. А самое интересное в этой истории то что Газизов говорил что исчезли непонятно куда деньги.....А что значит "исчезли деньги"? Их что, все 200 миллионов привезли в спортивных сумках? Нет. Они пришли со счета и ушли на счет. Что, нельзя выяснить, на какой? Можно.

Ну а так что, жалко людей, которые действительно болели за эту команду. Жалко молодых футболистов, которые стремились попасть в команду. Управленцев не жалко вовсе, туда этим эффективным менеджерам и дорога. Ну а смена тренера уже ничего не даст.

Уфа Сити, Уфа Ред булл, помните этот вброс, разгоняемый жуликом Газизовым, интересно статьи про это он оплатил или реально журналисты купились?
galem72
galem72
вчера в 11:55
Он понял, что без урунова ему в Уфе делать нечего. ))
qj5dzykkf3u9
qj5dzykkf3u9
вчера в 11:47
Недолго трудился парень
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