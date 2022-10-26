Орлов: «У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о текущем уровне игры ЦСКА .

ЦСКА стартовал с большим старанием и желанием. Сейчас уже надо прикладывать мастерство. В чем отличие мастера от не мастера? Мастер, даже когда устает и находится не в лучшей форме, показывает определенный результат, который от него ждут. Провалов быть не может.

У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один? Игорь — хороший вратарь. Дайте ему передохнуть, чтобы он вернулся с новыми силами.

Плюс не стоит забывать про историю с Абаскалем. Федотов виноват в ней — главному тренеру нельзя себя так вести. Что это за фразы? Что за поведение? Главный тренер — барометр психологической устойчивости команды. Игроки невольно зависят от тренера. Он авторитет, и они ему верят. Внутренний микроклимат команды — самое главное.

Сейчас мы параллельно смотрим игры Лиги чемпионов. Вчера «Ювентус» проигрывал «Бенфике» 1:3. Но сколько же сил они отдали, чтобы попытаться уйти от поражения! Какая-нибудь из наших команд так может? Для этого надо быть очень сильным не только психологически, но и физически. Вчера команды держали темп до 90-й минуты. А у нас этого нет. Над этим надо работать.