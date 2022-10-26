Олейников: «Всегда считал Дзагоева игроком высочайшего класса»

Полузащитник «Ахмата» в положительном ключе отозвался об экс-игроке ЦСКА .

Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление. У Алана очень высокий уровень паса. Бывало, ты не побежишь в зону, которую увидит Дзагоев и отдаст пас, потому что подумал по-другому. Понятно, прилетало. Иногда я просто не успевал сообразить и подумать так же. У Дзагоева был очень маленький процент брака. Всегда считал его игроком высочайшего класса. К сожалению, травмы Алана чуть скомкали его карьеру, но это футбол. Травмы непредсказуемы. Никогда не знаешь, что с тобой произойдёт.