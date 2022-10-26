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Олейников: «Всегда считал Дзагоева игроком высочайшего класса»

вчера, 23:14

Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников в положительном ключе отозвался об экс-игроке ЦСКА Алане Дзагоеве.

Всегда восхищался Дзагоевым. Было видно его футбольное мышление. У Алана очень высокий уровень паса. Бывало, ты не побежишь в зону, которую увидит Дзагоев и отдаст пас, потому что подумал по-другому. Понятно, прилетало. Иногда я просто не успевал сообразить и подумать так же. У Дзагоева был очень маленький процент брака. Всегда считал его игроком высочайшего класса. К сожалению, травмы Алана чуть скомкали его карьеру, но это футбол. Травмы непредсказуемы. Никогда не знаешь, что с тобой произойдёт.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:11
Был бы высочайшего класса - играл бы в топ лигах.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 06:42
Уже бессмысленно об этом говорить!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:24
Ну насчет высочайшего класса он конечно загнул! Самоотверженный игрок с большой самоотдачей! Но не более того!
Boricku
Boricku
сегодня в 01:54
В лч его надо хоть в барсу, поднял бы клуб
qekdj447yw8s
qekdj447yw8s
вчера в 23:40
Молодец, ну и что, продолжай восхищаться...
Гость
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