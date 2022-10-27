Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе

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вчера, 23:58

В матче 5-го тура Лиги Европы «Ференцварош» под руководством российского тренера сыграл вничью с «Монако» (1:1), за который отыграл все 90 минут хавбек сборной России Александр Головин.

Монегаски открыли счет на 31-й минуте — отличился Виссам Бен-Йеддер. Хозяева сравняли на 82-й, когда забил Кристоффер Захариассен.

«Ференцварош» набрал 10 очков и этим результатом гарантировал себе путевку в плей-офф, а также 1-е место в группе. «Монако» набрал 7 баллов и пока идет 2-м.