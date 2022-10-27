Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе

В матче 5-го тура Лиги Европы «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова сыграл вничью с «Монако» (1:1), за который отыграл все 90 минут хавбек сборной России Александр Головин.
Монегаски открыли счет на 31-й минуте — отличился Виссам Бен-Йеддер. Хозяева сравняли на 82-й, когда забил Кристоффер Захариассен.
«Ференцварош» набрал 10 очков и этим результатом гарантировал себе путевку в плей-офф, а также 1-е место в группе. «Монако» набрал 7 баллов и пока идет 2-м.
Первое место означает, что команда попала сразу в 1/8 финала, а вот командам занявшие вторые места придется играть еще и сталию 1/16!!! Поэтому у команды Черчесова еще и будет больше времени на отдых!
Первое место означает, что команда попала сразу в 1/8 финала, а вот командам занявшие вторые места придется играть еще и сталию 1/16!!! Поэтому у команды Черчесова еще и будет больше времени на отдых!
А Стас норм! Так держать! Один из наших лучших тренеров.
А Стас норм! Так держать! Один из наших лучших тренеров.