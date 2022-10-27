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Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе

вчера, 23:58
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

В матче 5-го тура Лиги Европы «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова сыграл вничью с «Монако» (1:1), за который отыграл все 90 минут хавбек сборной России Александр Головин.

Монегаски открыли счет на 31-й минуте — отличился Виссам Бен-Йеддер. Хозяева сравняли на 82-й, когда забил Кристоффер Захариассен.

«Ференцварош» набрал 10 очков и этим результатом гарантировал себе путевку в плей-офф, а также 1-е место в группе. «Монако» набрал 7 баллов и пока идет 2-м.

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Все комментарии
алекc 1960
алекc 1960
сегодня в 14:12
вот и молодец!а то ругали его!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:33
Ты просто космос, Стас))
pomor45
pomor45 ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 13:11
Быть одним из лучших футбольных тренеров в России не столь уж и сложно по той простой причине, что значимой разницы между ними нет.
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 11:57, ред.
Черчесов выжимал максимум из нашей сборной (да и из всех команд которые возглавлял). Только этого большинство "экспертов" не понимали, им надо было что-бы он Миранчуков выпускал играть. Ну, и посмотрите теперь на этих мажоров, где они, что они! Гнали всем селом на Саламыча, наверно, воображая, что у нас теперь сборная по составу офигеть какая, это тренер усатый физрук сдерживает, не даёт высот своих достичь. Дбл блд. Да Дзюба и Головин через которых вся игра команды тогда строилась реально лучшее что у нас тогда было (и есть, возможно, до сих пор!) и Ионов был лучшим, и поэтому он его всегда ставил. И правильно он Миранчуков и Денисовых на пушечный выстрел к команде не подпускал, потому и команда играла нормально (большего выжать было просто невозможно, и, кстати, никому не удавалось, даже зарубежным дорогим тренерам с именем). Но малолетние д. видимо, полагали, что тренер у нас физрук, и вообще усатый, и именно поэтому мы до сих пор не чемпионы мира. Вот бы сейчас как вышли Миранчуки, да как всех бы сразу вздрючили. И последние составы Черчесова как раз и были под давлением общественности, потому и результаты были самыми плачевными уже.

А Стас норм! Так держать! Один из наших лучших тренеров.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:56
По совокупности на похвалу заработал.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:53
там игроки играют в футбол, а у нас игрочишки за бабло им футбол не так важен вот и вся разница скажем был бы Черчесов сейчас в Локо то и результат был бы тот же что и у немцев
LOpp
LOpp
сегодня в 09:38
Реально молодец Саламыч!
Группа то не слабая - Монако, Трабзонспор, Црвена Звезда
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:41
Да нет, уже с историческим, 48 лет без весны в еврокубках...
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:34
Поздравляем, удачи в будущем......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:32
Вот это сюрприз...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:11, ред.
Действительно значимое достижение для венгерского футбола. Если чесно после жеребьевки думал, что Монако и Трабзон выйдут из группы легко, а тут вон как все получилось.
Первое место означает, что команда попала сразу в 1/8 финала, а вот командам занявшие вторые места придется играть еще и сталию 1/16!!! Поэтому у команды Черчесова еще и будет больше времени на отдых!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:51
В глазах мадьяр усач превращается в национального героя.
112910415
112910415
сегодня в 05:14
как бы не выбрали венгерским королём !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:22
Стасян молодец, так держать.
rzkd7znja5y9
rzkd7znja5y9
сегодня в 04:14
Полевой командир пошёл в прорыв напрямик на кубок Лиги Европы
протон
протон
сегодня в 01:52
Не выиграл группу, а насадил всех на шампур
протон
протон
сегодня в 01:50, ред.
Черчесова с историческим (окей, долгожданным) достижением для венгерского футбола
Стас продолжает оставаться не самой приятной личностью ( про тех ко хейтерит) но за ЧМ-2018 будем ему всегда благодарны. Круто что российский тренер подарил радость болельщикам иностранного клуба в Европе. Братья венгры в твиттере в восторге от него.
Черчесов объективно самый лучший наш тренер за последние 10 лет. Абсолютно квалифицированный специалист, надеюсь увидеть его в РПЛ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Красавчик земеля , Удачи тебе в плей-офф !
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 00:39
Хороший тренер дающий результат, особенно когда команда в общем так себе.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:37
Ференцварош Черчесова разгромил Монако Головина !
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:30
Уссы победы
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:28
Ты просто космос Стас
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:11
Молодчина, Стас!!! Поздравления!!!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:10
Усатый вырвал очко у Монако
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:08
Что говорить, нормальный он тренер.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:00
Молодец усатый,не дал Головину 3 очка!
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