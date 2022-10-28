Р. Билялетдинов: «„Локомотиву“ нужно обязательно выбраться из зоны вылета»

Экс-тренер «Рубина» оценил расклад сил в матче РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА .

Обе команды имеют шансы на победу. Даже если «Локомотив» будет играть вторым номером, это не значит, что у него меньше шансов победить. ЦСКА же упустил победу в Оренбурге на встречных курсах. Будет интересно посмотреть, как «Локомотив» выстроит игру, и как готов функционально.

В матче с «Динамо» «Локомотив» был очень слаб. «Динамо» было быстрее, на перехват бросался не один человек, а сразу несколько. Наверняка, ЦСКА изучит этот опыт и применит данный прием, чтобы уменьшить количество опасных моментов у своих ворот. «Локомотив» вполне может выйти из зоны вылета до зимнего перерыва, ему это по силам, но для этого нужно, чтобы команда сплотилась. Настрой нужен, без него не победить.

Если «Локомотив» уйдет на перерыв в зоне вылета, конечно, это будет давить на игроков. Они все время будут возвращаться в мыслях к турнирному положению. «Локомотиву» нужно обязательно выбраться из зоны вылета.