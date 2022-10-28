Канчельскис: «Для подрастающего поколения Дзюба должен быть примером»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере нападающего клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.
Не знаю, почему Артём не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берёт своё. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артём Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, ещё лет семь или 10 его рекорд никто не побьёт. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший!
Для подрастающего поколения Артём должен быть примером, для того чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артём.
Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артём — нет.
Им нужен 13-й айфон....автограф Влада "А4"...)))
Им нужен 13-й айфон....автограф Влада "А4"...)))
А примером должен служить чел, который и вне футбольного поля
являет пример безупречной репутации, а у Дзюбы эта репутация сильно подмочена...
А примером должен служить чел, который и вне футбольного поля
являет пример безупречной репутации, а у Дзюбы эта репутация сильно подмочена...
каждый бывший пионер,
будь он нынче депутатом,
или даже чёрту братом;
потому что этот Дзюба
никогда не "рухнет с дуба"-
вывернется он ужом,
и всё останется при нём.
каждый бывший пионер,
будь он нынче депутатом,
или даже чёрту братом;
потому что этот Дзюба
никогда не "рухнет с дуба"-
вывернется он ужом,
и всё останется при нём.
Учитесь лучшему, как Дзюба, но не учитесь, как он).
Удачи!
Учитесь лучшему, как Дзюба, но не учитесь, как он).
Удачи!