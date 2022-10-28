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Канчельскис: «Для подрастающего поколения Дзюба должен быть примером»

вчера, 20:12

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о карьере нападающего клуба «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Не знаю, почему Артём не может заиграть в Турции, спрашивать надо у главного тренера команды. Не стоит забывать, что футболисту 34 года уже, возраст берёт своё. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Артём Дзюба вошёл в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же, как он. Не сможете! Думаю, ещё лет семь или 10 его рекорд никто не побьёт. Дзюба — топ-1 нападающий России, просто лучший!

Для подрастающего поколения Артём должен быть примером, для того чтобы дети стремились побить его достижения. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артём.

Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Мостовой, Яшин, Дасаев, а Артём — нет.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:29, ред.
Нынешнему подрастающему "поколению ЕГЭ" - спортсмены не интересны....
Им нужен 13-й айфон....автограф Влада "А4"...)))
minai
minai
сегодня в 03:51
О нет. Лучше объяснить нормальными словами.
firewing
firewing
сегодня в 03:37
Мостовой - легенда? В одной обойме с Яшиным? Ну насмешил...
А примером должен служить чел, который и вне футбольного поля
являет пример безупречной репутации, а у Дзюбы эта репутация сильно подмочена...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:08
С Дзюбы должен брать пример
каждый бывший пионер,
будь он нынче депутатом,
или даже чёрту братом;

потому что этот Дзюба
никогда не "рухнет с дуба"-
вывернется он ужом,
и всё останется при нём.
karnager
karnager
вчера в 22:57, ред.
Легким движением руки брюки превращаются ... Ой, это не из того кино) Пример для подражания желает вам хороших выходных!
ДСА
ДСА
вчера в 22:13
А примерчик то тухлый.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:56
Передернуть может каждый, но не каждый молодой, как Дзюба).
Учитесь лучшему, как Дзюба, но не учитесь, как он).
Удачи!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:47
Не стоит его назначать примером
a-league
a-league
вчера в 20:42
Андрюша, белка не отпускает ?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:22
У подрастающего поколения должны быть более высокие цели
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:17
Правильнее было бы сказать, не должен, а мог бы если бы не ......... !)) Воо оно как правильно было бы, если бы , и бабушка которая могла бы стать дедушкой, тому яркое подтверждение !))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:16
Бедные детишки...
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