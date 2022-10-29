«Динамо» отправило в ворота «Химок» шесть мячей

«Динамо» оказалось сильнее «Химок» в матче 15-го тура РПЛ.
В составе хозяев отличились Муми Нгамалё (11) и Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89), за гостей забил Илья Садыгов (90+2).
«Динамо» после этого поединка набрало 26 очков — столько же у ЦСКА и «Ростова», «Химки» — пятнадцатые (9 пунктов).
Оказалось, что ломать ничего и не нужно было, нужно было шлифовать работающее. Радует, что Йоканович это понял, и Динамо встало на побеДные рельсы.
За Гогниева испытал какой-то испанский стыд. Не будет ни одна команда биться за "тренера", устраивающего такую клоунаду. Пора Химкам скинуть с плеч эту катавасию.
СораДников с побеДой!
Оказалось, что ломать ничего и не нужно было, нужно было шлифовать работающее. Радует, что Йоканович это понял, и Динамо встало на побеДные рельсы.
За Гогниева испытал какой-то испанский стыд. Не будет ни одна команда биться за "тренера", устраивающего такую клоунаду. Пора Химкам скинуть с плеч эту катавасию.
СораДников с побеДой!