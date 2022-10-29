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«Динамо» отправило в ворота «Химок» шесть мячей

вчера, 15:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Динамо» оказалось сильнее «Химок» в матче 15-го тура РПЛ.

В составе хозяев отличились Муми Нгамалё (11) и Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89), за гостей забил Илья Садыгов (90+2).

«Динамо» после этого поединка набрало 26 очков — столько же у ЦСКА и «Ростова», «Химки» — пятнадцатые (9 пунктов).

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Все комментарии
Gotlib
Gotlib ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:09
Слово "надежда" направляет нас в будущее время, а нам нужен надёжный защитник сейчас. Сазон учится в университете и одновременно тренируется, играет в команде из высшей лиги. Боюсь, что у него не хватит сил на два фронта. А если он ещё и увлекается кабаками и бабами, то тут даже надеяться трудно на становление высококлассного защитника. Впрочем, время покажет, может и сдюжит.
Capral
Capral ответ Gotlib (раскрыть)
сегодня в 11:26
Сазон- главная надежда в центре защиты ДИНАМО. Без него, представить себе нашу оборону просто невозможно!!! Естественно, когда рядом Фернандес, которого самого надо постоянно страховать, у Сазонова появляется лишняя головная боль. Пенальти во вчерашней игре- признан неправильным.
Gotlib
Gotlib ответ Tostao (раскрыть)
сегодня в 11:04
Сазон - слабое звено в Динамо.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Лаксальт, как раз удачно сыграл в опорной зоне после травмы Фернандеса. Чем мне импонирует Йоканович, так это тем, что в отличии физрука недоделанного, он не боится экспериментировать и делает это удачно. У Йокановича творческий подход к работе. Уже после побед в Самаре и над Спартаком, я отмечал умение Славиши читать соперника. В Ростове, в центре защиты, надо ставить Паршивлюка, но только не Маричаля. Возможно, со временем, и Маричал заиграет, но пока, в центре- надежнее смотрелся Паршивлюк.
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:40
Ага, особенно Лаксальт, ему бы полузащитником, да и Фернандес через игру пролетает
Ев17
Ев17 ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 23:34
а Вы нарезку смотрели или матч ? Сколько Смолов про76 ???
steelhead
steelhead ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 22:57
С каких пор у Смолова 1 из 10-ти? Вы точно футбол смотрите?
Capral
Capral
вчера в 22:05
Прошвырнулся по динамовским форумам и подумал: как все сразу полюбили Йокановича, сколько хвалебных од. А ведь еще недавно оскорбляли тренера, требовали его отставки. Как всё сразу изменилось. Нет ребята, целовать тренера в пятую точку, после того как он выдал серию побед- это не признание тренерской состоятельности. Уважение к тренеру- это когда ты с ним в радости и в горе с первого тура и до последнего. Когда живешь его идеями, его переживаниями, когда понимаешь его, как самого себя...
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 21:42
Химки на прощание решил подзаработать, вначале Спартаку слил, теперь Динамо.
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 21:11, ред.
У него с желудком проблемы. Думаю, к Ростову будет готов.
Не торопитесь с выводами. Главные матчи впереди. У нас защита- до неприличия беззащитная.
Ев17
Ев17
вчера в 21:09
С победой! На такое Динамо и смотреть приятно )) Даже Смолов с его попаданиями 1 из 10 не испортил итог Захарян пришёл в себя, вот только тревожно с заменой ...
Tostao
Tostao
вчера в 20:25
Могли бы и в сухую сыграть, если бы не новый игрок сб. Грузии с дуру не начал хватать руками в штрафной игрока "Химок". Как говорил в своё время Вагиз Хидиятуллин :"Плассировать надо...", - а этот давай вальсировать.))
pomor45
pomor45 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:11
Испанский стыд - это что за разновидность такая?
pomor45
pomor45 ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 20:10
Поражения, конечно, обидные, но, кроме обиды, есть почва для разбора полётов, ошибок, и прочего, а технарь - это голая обида и ничего, кроме обиды.
KnowSoccer
KnowSoccer ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:52
0:5 от Локо, 0:5 от Спартака и 1:6 от Динамо... ну не знаю)
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:18
Но, гордиться есть чем - ничья с Зенитом.
pomor45
pomor45 ответ KnowSoccer (раскрыть)
вчера в 19:15
Техническое поражение обиднее любого проигрыша.
pomor45
pomor45 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 19:13
Только встанешь на победные рельсы, а они, раз, и погнулись.
vova505
vova505
вчера в 19:00
Супер! Очень мощно!!
SonataArctica
SonataArctica
вчера в 18:09
Химки - это пригород Москвы? До сих пор там не был...) А надо ли? (вдруг там отщепенцы ходячие бродят?)...
РусБрянск
РусБрянск
вчера в 18:08
Спартак- Химки 5:0, Динамо- Химки 6:1 это счет не футбола,а хоккея , может Гогниев своих футболистов хочет научить играть в хоккей?
алекc 1960
алекc 1960
вчера в 17:48
красиво!душевно!
Izmar
Izmar
вчера в 17:42
Химки стал забавой для московских команд РПЛ, это не футбол, а издевательство.
Futurista
Futurista
вчера в 17:19
Это тонкая химия разгромов...
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 17:14
он и при юране забивал и если память не изменяет даже матч какой то затащил,парень далеко не худший в этом сброде
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:57
Химчане продолжают свой путь в первую лигу.
dok66
dok66
вчера в 16:49
Про Садыгова писать ничего не хочу . Жалко Химки , что оказались в этой клоачной ситуации , болельщики этого не заслужили .
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 16:37
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 16:36
    Вот и Садыгов звезда !
    INGUSH
    INGUSH
    вчера в 16:34
    Ну как можно доверять команду этому нарику? Давно пора на выход!
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