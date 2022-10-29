«Динамо» отправило в ворота «Химок» шесть мячей

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вчера, 15:56

«Динамо» оказалось сильнее «Химок» в матче 15-го тура РПЛ .

В составе хозяев отличились Муми Нгамалё (11) и Денис Макаров (29), Федор Смолов (45+4), Константин Тюкавин (77) и Ярослав Гладышев (87, 89), за гостей забил Илья Садыгов (90+2).