«Оренбург» крупно обыграл «Факел», Марин оформил дубль.

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вчера, 18:59

«Оренбург» крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ (4:1).

Джимми Марин отметился в этой игре дублем, поразив ворота соперника на 42-й и 44-й минуте. Сесар Флорентин на 57-й увеличил разрыв в счете, а на 83-й Брайан Мансилья забил четвертый гол хозяев в этой встрече. У гостей голом на 87-й минуте отличился Максим Максимов.

После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (22 очка), «Факел» занимает 13-ю строчку (12 баллов).