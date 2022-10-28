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«Оренбург» крупно обыграл «Факел», Марин оформил дубль

вчера, 18:59
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург4 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Оренбург» крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ (4:1).

Джимми Марин отметился в этой игре дублем, поразив ворота соперника на 42-й и 44-й минуте. Сесар Флорентин на 57-й увеличил разрыв в счете, а на 83-й Брайан Мансилья забил четвертый гол хозяев в этой встрече. У гостей голом на 87-й минуте отличился Максим Максимов.

После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (22 очка), «Факел» занимает 13-ю строчку (12 баллов).

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:02
Факел, как пламя. Вспыхнуло, обожгла руки, дала тепло и ..угасает. Не хочу, чтобы потухло. Греет руки, хорошо.
Но надо быть гибче в тактике. Иначе всегда найдется колпак, который воздух перекроет. На будущее. От простого болельщика.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:45
Латиноамериканцы +Сычевой продолжают творить чудеса.Не люблю все команды что связаны с Газпромом,но игра Оренбурга нравится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:18
Факел? Под оренбургским пуховым...?)
Бывает)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:11
Газ это сила !
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Факел, когда автобус любимый строит, то и с Зенитом ничейку сгонять может, а в футбол вот так, как с Оренбургом, получается.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:58
Сегодня аргентино-костариканское трио выступило. Оренбург продолжает нравиться). Главное, что бы к домашнему матчу с Зенитом не произошёл аномальный расслабон))).
Александр Рябов
Александр Рябов
вчера в 19:55
Чтож за суперклуб этот Оренбург, когда дома играет??? Борется за чемпионство с Зенитом в домашней таблице?
Izmar
Izmar
вчера в 19:47
После взбучки в Питере кардинально перестроились.
adekvat
adekvat
вчера в 19:38
Марин украл гол пяткой у Сычевова.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:27, ред.
«Оренбург» крупно обыграл «Факел», Марин оформил дубль.

Мои поздравления болельщикам Оренбурга. Как я и говорил, матч будет очень интересным и победа будет за хозяевами поля. Но чуток ошибся, поставил на 3:1 .

Оренбург здорово играет, классный футбол показывают новички, легионеры команды пришлись как говорится ко двору. Усилили команду, забивают красивые мячи, и самое главное что даже при счёте 3:0 команда Лички продолжает давить соперников и идти вперёд развивая своё преимущество. Любо дорого смотреть такой футбол ⚽️ . Молодцы, ребятушки, так держать.

Ну а болельщикам Факела не унывать, в зимнее трансферное окно нужно обязательно усиливаться и выполнить задачу руководства клуба, стать полноправным клубом РПЛ.
p34zyx87k72h
p34zyx87k72h
вчера в 19:20
с победой оренбуржцев, так держать...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:20
Молодцы !!! Продолжают восхождение наверх.
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