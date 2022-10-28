«Оренбург» крупно обыграл «Факел», Марин оформил дубль.

«Оренбург» крупно обыграл «Факел» в матче 15-го тура РПЛ (4:1).
Джимми Марин отметился в этой игре дублем, поразив ворота соперника на 42-й и 44-й минуте. Сесар Флорентин на 57-й увеличил разрыв в счете, а на 83-й Брайан Мансилья забил четвертый гол хозяев в этой встрече. У гостей голом на 87-й минуте отличился Максим Максимов.
После матча «Оренбург» идет на 8-м месте (22 очка), «Факел» занимает 13-ю строчку (12 баллов).
Мои поздравления болельщикам Оренбурга. Как я и говорил, матч будет очень интересным и победа будет за хозяевами поля. Но чуток ошибся, поставил на 3:1 .
Оренбург здорово играет, классный футбол показывают новички, легионеры команды пришлись как говорится ко двору. Усилили команду, забивают красивые мячи, и самое главное что даже при счёте 3:0 команда Лички продолжает давить соперников и идти вперёд развивая своё преимущество. Любо дорого смотреть такой футбол ⚽️ . Молодцы, ребятушки, так держать.
Ну а болельщикам Факела не унывать, в зимнее трансферное окно нужно обязательно усиливаться и выполнить задачу руководства клуба, стать полноправным клубом РПЛ.
Мои поздравления болельщикам Оренбурга. Как я и говорил, матч будет очень интересным и победа будет за хозяевами поля. Но чуток ошибся, поставил на 3:1 .
Оренбург здорово играет, классный футбол показывают новички, легионеры команды пришлись как говорится ко двору. Усилили команду, забивают красивые мячи, и самое главное что даже при счёте 3:0 команда Лички продолжает давить соперников и идти вперёд развивая своё преимущество. Любо дорого смотреть такой футбол ⚽️ . Молодцы, ребятушки, так держать.
Ну а болельщикам Факела не унывать, в зимнее трансферное окно нужно обязательно усиливаться и выполнить задачу руководства клуба, стать полноправным клубом РПЛ.