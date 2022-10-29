Булыкин: «„Локомотив“ в некоторых моментах имел преимущество».

Экс-игрок сборной России поделился впечатлениями от матча РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).

Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. У ЦСКА была нервозность, учитывая дефицит защитников. «Локомотив» в некоторых моментах имел преимущество, когда армейцы не могли перейти половину поле. Но самое главное — это результат, который полностью удовлетворяет команду Федотова.