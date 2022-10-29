Булыкин: «„Локомотив“ в некоторых моментах имел преимущество».

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (0:1).
Ждал более интенсивную игру с большим количеством голов. У ЦСКА была нервозность, учитывая дефицит защитников. «Локомотив» в некоторых моментах имел преимущество, когда армейцы не могли перейти половину поле. Но самое главное — это результат, который полностью удовлетворяет команду Федотова.
Заслуженная ли победа ЦСКА? Как я уже говорил, они долгое время не могли перейти половину поля… Но забили гол, затем Акинфеев здорово отбил ногой выход один на один. ЦСКА очень хотел отстоять счёт и победить, поэтому играл полностью в оборонительный футбол.
Пожалуй трудно не согласиться с Дмитрием. Локомотив если честно мне больше понравился, особенно во втором тайме .
Я вообще не понимал в какой футбол играли армейцы, если можно этот хаос вообще назвать футболом. Кто может мне сказать сколько точных передач больше чем три смогли сделать игроки ЦСКА.
Во втором тайме их было не больше чем пять. Это какой-то кошмар ,что в защите что в центре, что в нападении . На мой субъективный взгляд лучшим у армейцев был защитник Гаийч .
Остальные непонятно вообще во что играли. И то что сегодня ЦСКА выиграли это дело случая, одного момента.
Как не было у армейцев со времён Вагнер Лава голеодора так до сих пор его нет. Ни Заболотный, который уже присел на лавку, ни Чалов не тянут на имя голеодора. И на это надо обратить внимание спортивного директора клуба.
Вообщем сегодня я разачарован игрой армейцев, и, на мой субъективный взгляд, последние игры что-то ЦСКА стал подсаживаться. Надеюсь это временно.
А вот Локо потихонечку начинает выбираться из кризиса, глядя на сегодняшний матч и несмотря на поражение. Будем надеяться что обе команды будут радовать своих болельщиков красивой игрой.
Удачи тебе, Паровоз и Армия ! Всем Добра !
Пожалуй трудно не согласиться с Дмитрием. Локомотив если честно мне больше понравился, особенно во втором тайме .
Я вообще не понимал в какой футбол играли армейцы, если можно этот хаос вообще назвать футболом. Кто может мне сказать сколько точных передач больше чем три смогли сделать игроки ЦСКА.
Во втором тайме их было не больше чем пять. Это какой-то кошмар ,что в защите что в центре, что в нападении . На мой субъективный взгляд лучшим у армейцев был защитник Гаийч .
Остальные непонятно вообще во что играли. И то что сегодня ЦСКА выиграли это дело случая, одного момента.
Как не было у армейцев со времён Вагнер Лава голеодора так до сих пор его нет. Ни Заболотный, который уже присел на лавку, ни Чалов не тянут на имя голеодора. И на это надо обратить внимание спортивного директора клуба.
Вообщем сегодня я разачарован игрой армейцев, и, на мой субъективный взгляд, последние игры что-то ЦСКА стал подсаживаться. Надеюсь это временно.
А вот Локо потихонечку начинает выбираться из кризиса, глядя на сегодняшний матч и несмотря на поражение. Будем надеяться что обе команды будут радовать своих болельщиков красивой игрой.
Удачи тебе, Паровоз и Армия ! Всем Добра !