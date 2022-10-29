Веденеев: «Сейчас все команды играют очень нестабильно»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о предстоящем матче РПЛ , в котором «Краснодар» сыграет с клубом из Санкт-Петербурга.

Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот «Оренбург» забил четыре «Факелу» или «Динамо» «Химкам» — шесть.

Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками… И в игре «Зенита» с «Краснодаром» все как раз от этого во многом зависит – будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать. Когда «Краснодар» только зарождался, Галицкий признавался, что цель команды — атакующий стиль.

Но тогда была возможность покупать хороших легионеров, да и наших игроков несколько было хороших. А потом все перевернулось. И теперь мало ли, что вы хотите — возможностей таких уже нет. И в предстоящей игре стоит только «Краснодару» подраскрыться в обороне — они сразу на контратаках получат один-два мяча. А если быстро пропустят — получат еще и несколько быстро вдогонку.