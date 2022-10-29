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Веденеев: «Сейчас все команды играют очень нестабильно»

вчера, 20:29
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:30 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о предстоящем матче РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет с клубом из Санкт-Петербурга.

Всем не терпится, чтобы кто-нибудь «шлепнул» «Зенит», но, скорее всего, в матче в Краснодаре ничего такого не будет. Сейчас все команды играют очень нестабильно, вот «Оренбург» забил четыре «Факелу» или «Динамо» «Химкам» — шесть.

Многие команды не имеют хорошей обороны, а защищаться всей командой не могут, пытаются играть в атакующий футбол с плохими защитниками… И в игре «Зенита» с «Краснодаром» все как раз от этого во многом зависит – будут они играть в атаку или постараются сзади «ноль» удержать. Когда «Краснодар» только зарождался, Галицкий признавался, что цель команды — атакующий стиль.

Но тогда была возможность покупать хороших легионеров, да и наших игроков несколько было хороших. А потом все перевернулось. И теперь мало ли, что вы хотите — возможностей таких уже нет. И в предстоящей игре стоит только «Краснодару» подраскрыться в обороне — они сразу на контратаках получат один-два мяча. А если быстро пропустят — получат еще и несколько быстро вдогонку.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:05
А я бы сказал, что, наоборот, это один из немногих матчей в РПЛ, который "Зенит" реально может проиграть. "Краснодар" - крепкая команда, у которой на своем поле есть сейчас дополнительное преимущество над гостями из-за транспортных сложностей (помимо в целом стандартной для "Зенита" нелюбви к играм на выезде).

Не хотелось бы, конечно, но я не очень удивлюсь потере очков завтра, если она случится.
Матчи Зенита с Краснодаром всегда выходят огненными и не без каких-либо сюрпризов. Так что ждём.
по крайней мере "быки" точно будут настроены побеждать, тем же Сперцяну, Кордобе, Ахметову, да всем, захочется показать себя на фоне гегемона... ну, а там уж как масть пойдет и свисток свиснет
Играть с Зенитом с позиции силы смерти подобно. Любой тренер РПЛ это давно усвоил. Техника и скорость Клаудиньо и Малкома позволяют им проходить любую разреженную защиту с лëгкостью. Только контратаки могут позволить быкам что-то противопоставить Зениту.
rq2namf29khe
rq2namf29khe
вчера в 21:11
Это просто очевидно
Гость
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