Леонченко: «Мы выберемся из этой ситуации»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на поражение москвичей от ЦСКА .

14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы всё понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого.