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Леонченко: «Мы выберемся из этой ситуации»

вчера, 10:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на поражение москвичей от ЦСКА.

14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы всё понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого.

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Все комментарии
Izmar
Izmar
вчера в 15:19
Пока это не проявляется никак.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:49
Надо Леонченко выгнать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:33
Даже не сомневаюсь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:41, ред.
Вопрос ...когда....?
До каникул точно не получится...
Осталось 3 оф. игры...
С Уралом на Урале который "6 последних игр-6 побед"...
С Краснодаром в Краснодаре...где Краснодар только за последние 3 игры с Локо одержал 3 победы с общим счётом 8:0.....
И со Спартаком...который командам из нижней части таблицы только за последние 2-е победы забил 10 голов...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:31
Не вылетите,и в этом весь успех.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:28
Удачи вам Локо.
Гость
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