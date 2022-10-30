Леонченко: «Мы выберемся из этой ситуации»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на поражение москвичей от ЦСКА.
14-е место «Локомотива»? Это беда, это данность, которую мы имеем. Мы всё понимаем. Думаю, по игре с ЦСКА вы видели, что изменения есть. Результат не удовлетворяет. Но судя по работе команды и изменениям, которые сейчас происходят, я думаю, мы выберемся из этой ситуации. Мы прикладываем все усилия для этого.
До каникул точно не получится...
Осталось 3 оф. игры...
С Уралом на Урале который "6 последних игр-6 побед"...
С Краснодаром в Краснодаре...где Краснодар только за последние 3 игры с Локо одержал 3 победы с общим счётом 8:0.....
И со Спартаком...который командам из нижней части таблицы только за последние 2-е победы забил 10 голов...
До каникул точно не получится...
Осталось 3 оф. игры...
С Уралом на Урале который "6 последних игр-6 побед"...
С Краснодаром в Краснодаре...где Краснодар только за последние 3 игры с Локо одержал 3 победы с общим счётом 8:0.....
И со Спартаком...который командам из нижней части таблицы только за последние 2-е победы забил 10 голов...