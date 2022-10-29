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Федотов высказался о конкуренции с «Зенитом»

вчера, 23:19

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

Ввязываемся ли мы в конкуренцию с «Зенитом»? Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки — достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше.

На данный момент ЦСКА идет на 3-м месте (29 очков), «Зенит» лидирует в чемпионате (36 баллов).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:26
Кончайте этот бред,все.Ваша участь-борьба за второе-третье место,и тут круг конкурентов на данный момент исчерпывающе конкретен.А что будет весной...так это практически новый турнир,с зачётом прошлогодних очков.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:59
Фактически конкуренции нет. Зенит сильнее всех в РПЛ и намного. Журналисты для создания видимости конкуренции, нагнетают обстановку вопросами,) Если конкуренция есть, то это со 2 места по 5. А Федотову задают вопрос о борьбе за 1 место. Ну что-то же надо отвечать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:14, ред.
Вполне может...
Если нынче Краснодар навесит якорь Зениту...
До поражения от Ахмата Краснодар 5 домашних официальных игр завершил победой....
И по итогу уикенда Зенит может быть всего в 3-х..7-ми очках от группы догоняющих...а это очень небольшой гандикап...
Если с матчем Спартак-Торпедо боле-менее всё ясно...то Зенит...с робингудством Семака абсолютно непредсказуем...в гостях в особенности..
Но коль Зенит наберёт в оставшихся 3-х играх даже 7 баллов...то уйдёт на зимний 4-хмесячный перекур с недостаточно вольготным отрывом...потому как Абаскалю осталось победить 16-ю...14-ю...команды таблицы....и Сочи...который проиграл 5 из 6-ти последних матчей...более прекрасный график на концовку года трудно придумать....
Как бы там ни было...3-7 очков...ничто для ещё 15-ти турного марафона...
Но признаться не ожидал...что ЦСКА за месяц не выезжая из своего города за 4 тура (Торпедо,Химки.Динамо,Спартак) потеряет 7 очков.....
SonataArctica
SonataArctica ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 03:47
Спартак выиграет, в Краснодаре опять матч-огонь,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:47
3 игры последние не надо было очки терять!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:18
Надо играть дальше все игры которые будут. Стараться выигрывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:43
Ничья была бы справедливее и лучше для всех, а так опять станут про конкуренцию с Зенитом мечтать
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:29
Конкуренция убита лет так .... вообщем давно
Futurista
Futurista
вчера в 23:24
"Но не опустим руки, а будем двигаться дальше"))...
Да уж с руками точно надо что то делать...видели сегодня...
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