Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.
Ввязываемся ли мы в конкуренцию с «Зенитом»? Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки — достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше.
На данный момент ЦСКА идет на 3-м месте (29 очков), «Зенит» лидирует в чемпионате (36 баллов).
Если нынче Краснодар навесит якорь Зениту...
До поражения от Ахмата Краснодар 5 домашних официальных игр завершил победой....
И по итогу уикенда Зенит может быть всего в 3-х..7-ми очках от группы догоняющих...а это очень небольшой гандикап...
Если с матчем Спартак-Торпедо боле-менее всё ясно...то Зенит...с робингудством Семака абсолютно непредсказуем...в гостях в особенности..
Но коль Зенит наберёт в оставшихся 3-х играх даже 7 баллов...то уйдёт на зимний 4-хмесячный перекур с недостаточно вольготным отрывом...потому как Абаскалю осталось победить 16-ю...14-ю...команды таблицы....и Сочи...который проиграл 5 из 6-ти последних матчей...более прекрасный график на концовку года трудно придумать....
Как бы там ни было...3-7 очков...ничто для ещё 15-ти турного марафона...
Но признаться не ожидал...что ЦСКА за месяц не выезжая из своего города за 4 тура (Торпедо,Химки.Динамо,Спартак) потеряет 7 очков.....
Если нынче Краснодар навесит якорь Зениту...
До поражения от Ахмата Краснодар 5 домашних официальных игр завершил победой....
И по итогу уикенда Зенит может быть всего в 3-х..7-ми очках от группы догоняющих...а это очень небольшой гандикап...
Если с матчем Спартак-Торпедо боле-менее всё ясно...то Зенит...с робингудством Семака абсолютно непредсказуем...в гостях в особенности..
Но коль Зенит наберёт в оставшихся 3-х играх даже 7 баллов...то уйдёт на зимний 4-хмесячный перекур с недостаточно вольготным отрывом...потому как Абаскалю осталось победить 16-ю...14-ю...команды таблицы....и Сочи...который проиграл 5 из 6-ти последних матчей...более прекрасный график на концовку года трудно придумать....
Как бы там ни было...3-7 очков...ничто для ещё 15-ти турного марафона...
Но признаться не ожидал...что ЦСКА за месяц не выезжая из своего города за 4 тура (Торпедо,Химки.Динамо,Спартак) потеряет 7 очков.....
Да уж с руками точно надо что то делать...видели сегодня...
Да уж с руками точно надо что то делать...видели сегодня...