Федотов высказался о конкуренции с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ .

Ввязываемся ли мы в конкуренцию с «Зенитом»? Теперь мы так не можем сказать, потому что потеряли очки — достаточный разрыв. Но не опустим руки, а будем двигаться дальше.