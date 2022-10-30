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Сенников: «Проигрывать „Динамо“ было не так обидно, как ЦСКА»

сегодня, 00:35
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении «красно-зеленых» в матче против ЦСКА (0:1).

«Локомотив» достаточно хорошо выглядел, если сравнивать с прошлым матчем. У «Динамо» было более значимое преимущество и заслуженная победа. С ЦСКА же «Локомотив» мог реализовать свои моменты. Видно, что команда немножко прибавляет, но пока не хватает чего-то для результативных действий. Как мне кажется, чуть сегодня не хватило кондиций. Хотя у ЦСКА была не лучшая оборона — играл молодой Лукин. Можно было пользоваться.

Заслуженная ли победа ЦСКА? Не сказал бы, что было явное преимущество «армейцев». Обидно, потому что на своём поле «Локомотив» мог получше сыграть.

Проигрывать «Динамо» было не так обидно, как ЦСКА. Были шансы, можно было дожимать. Игра удавалась, но где-то неточные передачи… Как и не смогли реализовать свои моменты. В эпизоде с пропущенным голом пустили игрока на дальней штанге. На мой взгляд, Тикнизян не доглядел за оппонентом — дали спокойно подать. Обидно так проигрывать.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:42
Увы, и такое возможно...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:06
Ну это он не прав....проигрывать должно быть обидно всегда ..а не только выборочно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:29
Ну и утешайтесь этим.Хотя вчера "играли два равна"...
lotsman
lotsman
сегодня в 09:07
Для Локо Динамо сильней, чем ЦСКА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:24
Обидно, досадно... да ладно. Ждём зимней паузы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:50
Да ладно, какая разница. Лишь бы это всё не стало нормой .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:03
4-е подряд домашнее поражение..
У тех кто прогнал немцев..есть программа действий??
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:51
Да успокойтесь уже,проиграли и проиграли!
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 05:29
Ага если руководство е..тое, оно сейчас опять найдет непонятное чудо. Локо и Химки команды побратимы.
112910415
112910415
сегодня в 05:00
всё не так плохо, появляется внятная игра
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 04:12
Обидно - когда не видно. Стихоплетец...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:49
Проигрывать всегда обидно!
Izmar
Izmar
сегодня в 01:12
Да вы всем подряд проигрываете.
Capral
Capral
сегодня в 01:07
Ничего страшного, только 1й круг закончился. Главное, что уродов прогнали, а теперь надо толкового тренера и лепить новую команду. Удачи, Локо!
ABir
ABir
сегодня в 00:53
Главное вовремя делать правильные выводы изработаться, а результаты придут
j334a83p3gvb
j334a83p3gvb
сегодня в 00:46
Надо больше работать
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