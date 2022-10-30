Сенников: «Проигрывать „Динамо“ было не так обидно, как ЦСКА»

Бывший игрок «Локомотива» высказался о поражении «красно-зеленых» в матче против ЦСКА (0:1).

«Локомотив» достаточно хорошо выглядел, если сравнивать с прошлым матчем. У «Динамо» было более значимое преимущество и заслуженная победа. С ЦСКА же «Локомотив» мог реализовать свои моменты. Видно, что команда немножко прибавляет, но пока не хватает чего-то для результативных действий. Как мне кажется, чуть сегодня не хватило кондиций. Хотя у ЦСКА была не лучшая оборона — играл молодой Лукин. Можно было пользоваться.

Заслуженная ли победа ЦСКА ? Не сказал бы, что было явное преимущество «армейцев». Обидно, потому что на своём поле «Локомотив» мог получше сыграть.