Магомедов: «Гогниев поддержал нас после матча с „Динамо“»

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вчера, 18:16

Полузащитник подмосковных «Химок» рассказал о том, как вел себя главный тренер команды после матча с «Динамо» (1:6).

Спартак Артурович поддержал нас после матча. Сказал, что нужно больше работать — без этого ничего не будет. Всё придёт через тренировки. Видел ли я такого эмоционального Гогниева раньше? Да, бывало. Всё нормально. Тренер пытался завести команду.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы с 9-ю очками. В следующем туре команда дома примет «Оренбург».