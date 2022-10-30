Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Магомедов: «Гогниев поддержал нас после матча с „Динамо“»

вчера, 18:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов рассказал о том, как вел себя главный тренер команды Спартак Гогниев после матча с «Динамо» (1:6).

Спартак Артурович поддержал нас после матча. Сказал, что нужно больше работать — без этого ничего не будет. Всё придёт через тренировки.

Видел ли я такого эмоционального Гогниева раньше? Да, бывало. Всё нормально. Тренер пытался завести команду.

«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы с 9-ю очками. В следующем туре команда дома примет «Оренбург».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Салихова: «После победы над „Зенитом“ имя Абаскаля уже в музее „Спартака“»
Сегодня, 00:51
Семшов: «С „Зенитом“ очень тяжело конкурировать на дистанции»
Сегодня, 00:27
Фомин: «Играть за Россию — мечта детства»
Сегодня, 00:03
Бородюк: «У „Торпедо“ есть огромный шанс закрепиться в РПЛ»
Вчера, 23:38
Мостовой: «Промес проводит, наверное, лучший сезон в карьере»
Вчера, 23:27
«Превращаемся в чемпионат пенальти». Аршавин — об использовании VAR в РПЛ
Вчера, 23:18
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
А толку? Всё равно неудачники.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
И это правильно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 