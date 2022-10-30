Магомедов: «Гогниев поддержал нас после матча с „Динамо“»

Полузащитник подмосковных «Химок» Бутта Магомедов рассказал о том, как вел себя главный тренер команды Спартак Гогниев после матча с «Динамо» (1:6).
Спартак Артурович поддержал нас после матча. Сказал, что нужно больше работать — без этого ничего не будет. Всё придёт через тренировки.
Видел ли я такого эмоционального Гогниева раньше? Да, бывало. Всё нормально. Тренер пытался завести команду.
«Химки» находятся на 15-м месте турнирной таблицы с 9-ю очками. В следующем туре команда дома примет «Оренбург».