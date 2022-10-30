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Валерий Новиков: «„Локомотиву“ может помочь зимний перерыв»

вчера, 17:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал победу армейцев в матче с «Локомотивом» (1:0).

Порадовало, что ЦСКА оставил ворота на замке. Главное – не пропустить, а забить 1-2 гола всегда можно. Моменты были и для второго гола – у того же Чалова, но и у «Локо» были шансы – выручал Акинфеев. Игра была хорошей в плане самоотдачи, игроки ЦСКА собрались и одержали важную победу, которая была им необходима.

«Локомотиву» может помочь уход на перерыв. Состав у «Локомотива» неплохой, но им нужно стабилизировать вообще всю обстановку в коллективе. Они нервные выходят на матчи, осталось еще несколько поединков до зимнего перерыва, пишут, что ищут нового тренера.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:02
Новые игроки и новый тренер,помогут Локо,а не зимний перерыв!
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