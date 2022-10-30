Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

Ожидаемо сложный матч. Всегда матчи тут проходят непросто, полный стадион болельщиков. Для «Краснодара» мы — это раздражитель. Ребята хотели показать все, на что способны. Что касается игры нашей команды, надежно смотрелись весь матч. В атаке первый тайм играли не остро, адаптировались к полю, во втором тайме прибавили. Доволен игрой полностью, создали много моментов, жалко, что не забили раньше. Победа интересная и абсолютно заслуженная.

Первый круг завершили. Теперь еще два матча второго круга и игры на Кубок, будем этим заниматься.