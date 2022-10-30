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Семак: «Для „Краснодара“ мы — это раздражитель»

вчера, 22:12
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

Ожидаемо сложный матч. Всегда матчи тут проходят непросто, полный стадион болельщиков. Для «Краснодара» мы — это раздражитель. Ребята хотели показать все, на что способны. Что касается игры нашей команды, надежно смотрелись весь матч. В атаке первый тайм играли не остро, адаптировались к полю, во втором тайме прибавили. Доволен игрой полностью, создали много моментов, жалко, что не забили раньше. Победа интересная и абсолютно заслуженная.

Первый круг завершили. Теперь еще два матча второго круга и игры на Кубок, будем этим заниматься.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:25
Они уже многих раздражают
Гость
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