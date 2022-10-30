Маслов: «Результат первого круга оцениваю удовлетворительно»

Защитник «Спартака» прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ .

«Торпедо» — боевитая команда. Они сражались, бились. Нам не хватило агрессии в завершении моментов. Мы ожидали такой игры. Команда тяжёлая, сменился тренер. Команда навязывает серьёзную борьбу.

Я играю, я рад этому. Каждый раз, когда я попадаю в стартовый состав, я хочу доказать, что я этого достоин.

Результат первого круга оцениваю удовлетворительно. Отлично было бы, если бы закончили на первом месте.