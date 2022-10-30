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Маслов: «Результат первого круга оцениваю удовлетворительно»

вчера, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Торпедо» — боевитая команда. Они сражались, бились. Нам не хватило агрессии в завершении моментов. Мы ожидали такой игры. Команда тяжёлая, сменился тренер. Команда навязывает серьёзную борьбу.

Я играю, я рад этому. Каждый раз, когда я попадаю в стартовый состав, я хочу доказать, что я этого достоин.

Результат первого круга оцениваю удовлетворительно. Отлично было бы, если бы закончили на первом месте.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 23:01
ПашаМаслов это мем, ходячий автогол.
Futurista
Futurista
вчера в 21:41
Уцелевшей бригантиной не удовлетворён...
makkie
makkie
вчера в 21:35
Судя по всему, Маслов теперь основной ЦЗ
Чернов давно на лавке, а Мевля не тянет.
Причём сегодня пригодилась скорость Паши - не дал практически ничего создать и сделать резвым нападающим Торпедо. Хотя те пытались убежать в контратаку весь матч.

Рад за Пашу, главное без травм!
Гость
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