Маслов: «Результат первого круга оцениваю удовлетворительно»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«Торпедо» — боевитая команда. Они сражались, бились. Нам не хватило агрессии в завершении моментов. Мы ожидали такой игры. Команда тяжёлая, сменился тренер. Команда навязывает серьёзную борьбу.
Я играю, я рад этому. Каждый раз, когда я попадаю в стартовый состав, я хочу доказать, что я этого достоин.
Результат первого круга оцениваю удовлетворительно. Отлично было бы, если бы закончили на первом месте.
Чернов давно на лавке, а Мевля не тянет.
Причём сегодня пригодилась скорость Паши - не дал практически ничего создать и сделать резвым нападающим Торпедо. Хотя те пытались убежать в контратаку весь матч.
Рад за Пашу, главное без травм!
Чернов давно на лавке, а Мевля не тянет.
Причём сегодня пригодилась скорость Паши - не дал практически ничего создать и сделать резвым нападающим Торпедо. Хотя те пытались убежать в контратаку весь матч.
Рад за Пашу, главное без травм!