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Сторожук: «Я не буду говорить про „Зенит“. У них три состава»

вчера, 22:22
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

Можно ли назвать это достойным поражением? Я не понимаю. Мы проиграли. Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане не дорабатываем.

Что стало переломным моментом игры? Я же говорю, простые моменты, простые потери. С такой командой нельзя так. В первом тайме мы им ничего не дали сделать, хорошо выбегали. Но когда ты на ровном месте делаешь 3–4 ошибки, команда соперника начинает приобретать свой рисунок и большими силами атакует. Переходные фазы становятся тяжелыми. Команде спасибо за игру, за отношение. Результатом мы не довольны, но игра внушает оптимизм.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:02
О чём он ??

Официальные данные (Трансфермаркт)
ФК Зенит - Игроков в заявке: 23
ФК Краснодар - Игроков в заявке: 27
Izmar
Izmar
вчера в 23:04
Работать нужно, а не ныть, еще один великий тренер нашелся.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:51
три, а кто больше, а почему не пять
Futurista
Futurista
вчера в 22:24
Сторожук о Зените...

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