Сторожук: «Я не буду говорить про „Зенит“. У них три состава»

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал поражение в матче 15-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

В первом тайме «Зенит» так много передач делал беспорядочно, абы куда, я никогда такого не видел. Значит, мы вынуждали их так играть, прессинговали. Во втором тайме, может, сил не хватило, может опыта, который приобретается в таких играх. Были потери необязательные в простейших ситуациях, но эта игра идет к нам в копилку.

Можно ли назвать это достойным поражением? Я не понимаю. Мы проиграли. Что касается моментов с заменами, мы должны усиливать игру. Я не буду говорить про «Зенит». У них там три состава. Но мы, к сожалению, в этом плане не дорабатываем.

Что стало переломным моментом игры? Я же говорю, простые моменты, простые потери. С такой командой нельзя так. В первом тайме мы им ничего не дали сделать, хорошо выбегали. Но когда ты на ровном месте делаешь 3–4 ошибки, команда соперника начинает приобретать свой рисунок и большими силами атакует. Переходные фазы становятся тяжелыми. Команде спасибо за игру, за отношение. Результатом мы не довольны, но игра внушает оптимизм.