Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
Люк де Йонг (ПСВ) — гол и результативная передача в матче против «Арсенала».
Амин Гуири («Ренн») — 2 гола и результативная передача в матче против «Фенербахче».
Роберт Наварро («Реал Сосьедад») — гол и результативная передача в матче против «Омонии».
Омри Алтман (АЕК Ларнака) — 2 гола в матче против «Динамо» Киев.
Неймар в ЛЧ играет, но там конкуренция будет большая за игрока недели.
Тут однозначно Люк де Йонг!
Неймар в ЛЧ играет, но там конкуренция будет большая за игрока недели.
Тут однозначно Люк де Йонг!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1333638/de-yong-lyuk-renn 28.10.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1333638/de-yong-lyuk-renn 28.10.2022