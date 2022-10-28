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Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

вчера, 08:48

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Люк де Йонг (ПСВ) — гол и результативная передача в матче против «Арсенала».

Амин Гуири («Ренн») — 2 гола и результативная передача в матче против «Фенербахче».

Роберт Наварро («Реал Сосьедад») — гол и результативная передача в матче против «Омонии».

Омри Алтман (АЕК Ларнака) — 2 гола в матче против «Динамо» Киев.

Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 21:07
Рона имел в виду🤣
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:09
Каждый по своиму достоин этого звания, но я бы проголосовал за де Йонга. Вышел на поле во втором тайме и сделал разницу, отдав голевую передачу и забил второй гол в ворота Арсенала
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 11:35
Де Йонг, вышел на замену и принес победу!
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:45
Так это Лига Европы!
Неймар в ЛЧ играет, но там конкуренция будет большая за игрока недели.
Тут однозначно Люк де Йонг!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 09:15, ред.
Люк де Йонг!
FruttyPups
FruttyPups ответ 8evbpxhpjp5k (раскрыть)
вчера в 09:12
исправили.
8evbpxhpjp5k
8evbpxhpjp5k
вчера в 09:10
имена претендентом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1333638/de-yong-lyuk-renn 28.10.2022
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:51
А я ждал Дайвера...
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