Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

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вчера, 08:48

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

( ПСВ ) — гол и результативная передача в матче против «Арсенала».

(«Ренн») — 2 гола и результативная передача в матче против «Фенербахче».

(«Реал Сосьедад») — гол и результативная передача в матче против «Омонии».