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Чистяков: «Мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты»

вчера, 17:20

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде из Санкт-Петербурга.

Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Логика : "Хотелось бы играть меньше, но получать больше денег."
Чистяков: "Хотелось бы играть больше, и получать зарплату минутами"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:04
Если хочется получать минуты, то не надо идти в Зенит. Вот в Урал или Нижний Новгород самое то.
hаrut
hаrut
вчера в 17:52
Ну что тут особо и не поспоришь.... с одной стороны конкуренция это хорошо, но с другой стороны кто то сидит на лавке
Гость
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