Чистяков: «Мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о своем игровом времени в команде из Санкт-Петербурга.
Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс.
Чистяков: "Хотелось бы играть больше, и получать зарплату минутами"
Чистяков: "Хотелось бы играть больше, и получать зарплату минутами"