Чистяков: «Мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты»

Защитник «Зенита» высказался о своем игровом времени в команде из Санкт-Петербурга.

Конечно, мне хотелось бы играть больше и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция. Сезон я начинал в статусе основного игрока, потом у меня была ангина. В «Зените» большая, здоровая конкуренция. Ребята использовали свой шанс и сейчас играют. Времени расстраиваться особо нет, нужно больше работать. Жду свой шанс.