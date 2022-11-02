Катар следил за чиновниками ФИФА, чтобы не лишиться чемпионата мира

Катар организовал слежку за чиновниками ФИФА.
Катарские власти вели слежку за официальными лицами ФИФА, а также за противниками проведения чемпионата мира в Катаре. Для этого были задействованы бывшие сотрудники ЦРУ. К шпионской деятельности также был причастен и нынешний глава государства — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Отмечается, что бюджет для проведения «секретной операции», в которой было задействовано не менее 66 агентов, составлял от 391 до 537 млн евро.
Катар хотел избежать любых изменений в ФИФА, а также всего, что могло бы поставить под угрозу проведение чемпионата мира в стране.
Сейчас все конторы, подчинённые Западу, могут легко кинуть всех неугодных.
Сейчас все конторы, подчинённые Западу, могут легко кинуть всех неугодных.
молодцы
молодцы
уверен, так делали и другие страны, но, Катар, как видимо, новичок в этом деле. ничего, научатся со временем.
Кому то на руку поднимать вновь эту тему.
уверен, так делали и другие страны, но, Катар, как видимо, новичок в этом деле. ничего, научатся со временем.
Кому то на руку поднимать вновь эту тему.
Там и стадионы прекрасные!
Там и стадионы прекрасные!