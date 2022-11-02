Катар следил за чиновниками ФИФА, чтобы не лишиться чемпионата мира

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вчера, 18:49

Катар организовал слежку за чиновниками ФИФА .

Катарские власти вели слежку за официальными лицами ФИФА , а также за противниками проведения чемпионата мира в Катаре. Для этого были задействованы бывшие сотрудники ЦРУ. К шпионской деятельности также был причастен и нынешний глава государства — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Отмечается, что бюджет для проведения «секретной операции», в которой было задействовано не менее 66 агентов, составлял от 391 до 537 млн евро.