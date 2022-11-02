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Катар следил за чиновниками ФИФА, чтобы не лишиться чемпионата мира

вчера, 18:49

Катар организовал слежку за чиновниками ФИФА.

Катарские власти вели слежку за официальными лицами ФИФА, а также за противниками проведения чемпионата мира в Катаре. Для этого были задействованы бывшие сотрудники ЦРУ. К шпионской деятельности также был причастен и нынешний глава государства — шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Отмечается, что бюджет для проведения «секретной операции», в которой было задействовано не менее 66 агентов, составлял от 391 до 537 млн евро.

Катар хотел избежать любых изменений в ФИФА, а также всего, что могло бы поставить под угрозу проведение чемпионата мира в стране.

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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 08:26
Ты сперва с нашими разберись
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:44
Нам тоже надо собирать жесткий компромат на вражеских чиновников.
witynchik
witynchik
вчера в 22:21
Смело и грамотно
Gahi
Gahi
вчера в 21:26
Везде одни Агенты разного уровня и статуса. Правильно организованная работа агентуры, залог успеха решение поставленной задачи.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:20
А почему собственно не Катар? Что так ополчились на них? Ну пусть будет Катар. Болельщики напиваться не смогут там? Нужно расширить географию проведения ЧМ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:04
От американцев всего можно было ожидать, лучше было подстраховаться на всякий случай.
mphuZ
mphuZ
вчера в 20:56
В нынешнее время неудивительно даже..

Сейчас все конторы, подчинённые Западу, могут легко кинуть всех неугодных.
112910415
112910415
вчера в 20:45
контроль - это святое !
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:24
вот это подход
молодцы
pomor45
pomor45
вчера в 19:47
У пиндосов после выбора Катара хозяином ЧМ - 2022 началась пандемия катара верхних дыхательных путей.
Futurista
Futurista ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 19:24
Испанцы нищеброды и лентяи...загубят мероприятие...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:12
Это копейки для них
протон
протон
вчера в 19:10, ред.
Да эта с прошлого года еще как уличили их.
уверен, так делали и другие страны, но, Катар, как видимо, новичок в этом деле. ничего, научатся со временем.
Кому то на руку поднимать вновь эту тему.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 19:05, ред.
Переносите чемпионат мира в Испанию!
Там и стадионы прекрасные!
Djorax
Djorax
вчера в 18:52
Вообще красавчики
Гость
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