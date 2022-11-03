Пуйоль обратился к Пике, который решил завершить карьеру

Бывший защитник «Барселоны» поделился мнением о решении игрока каталонцев завершить карьеру.

Благодарю за все, Жери. Я очень удивлен. К тебе абсолютно несправедливо относились, мало кто так бился за цвета «Барсы», как ты.

И я всегда буду говорить, что играть с тобой было привилегией. Мой друг, люблю тебя.