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Пуйоль обратился к Пике, который решил завершить карьеру

вчера, 23:12

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о решении игрока каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.

Благодарю за все, Жери. Я очень удивлен. К тебе абсолютно несправедливо относились, мало кто так бился за цвета «Барсы», как ты.

И я всегда буду говорить, что играть с тобой было привилегией. Мой друг, люблю тебя.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:29
Абсолютная легенда, всегда будет ассоциироваться с позитивными эмоциями, как бы к нему не относились, на поле он всегда был предельно адекватным
Еще пару дней назад был главным мемом мирового футбола, а сейчас как то грустно за него. Пике безусловно легенда не только Барсы, но и всего футбола
Пике и в правду много не оправдано подвергался критике. У него действительно были плохие сезоны, но критиковали его даже тогда когда он был хорош.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:20
Можно было еще поиграть.
Гость
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