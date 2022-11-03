Пуйоль обратился к Пике, который решил завершить карьеру

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о решении игрока каталонцев Жерара Пике завершить карьеру.
Благодарю за все, Жери. Я очень удивлен. К тебе абсолютно несправедливо относились, мало кто так бился за цвета «Барсы», как ты.
И я всегда буду говорить, что играть с тобой было привилегией. Мой друг, люблю тебя.
Еще пару дней назад был главным мемом мирового футбола, а сейчас как то грустно за него. Пике безусловно легенда не только Барсы, но и всего футбола
Пике и в правду много не оправдано подвергался критике. У него действительно были плохие сезоны, но критиковали его даже тогда когда он был хорош.
Еще пару дней назад был главным мемом мирового футбола, а сейчас как то грустно за него. Пике безусловно легенда не только Барсы, но и всего футбола
Пике и в правду много не оправдано подвергался критике. У него действительно были плохие сезоны, но критиковали его даже тогда когда он был хорош.