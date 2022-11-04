Бояринцев: «Сейчас „Спартак“ находится в лучших кондициях»

Экс-игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Сочи» в РПЛ .

Не самый простой выезд для «Спартака». «Сочи» традиционно хорошо играет дома, но «красно-белые» находятся в неплохих кондициях. Наверное, «Спартаку» стоит обратить особое внимание на Нобоа и Мелкадзе, закрыть их и не дать свободу действий в атаке, и тогда они обезопасят себя от острых выпадов «Сочи», также стоит быть внимательными на стандартах.

У «Сочи» сейчас сложный период — спад, но это бывает после резкого успеха в прошлом сезоне, когда они заняли призовое место. Несмотря на это, «Сочи» все же грозный соперник для «Спартака», москвичам следует обратить свое внимание на реализацию моментов, что было проблемой в матче с «Торпедо». Очень много создавали, но забили лишь один мяч.

Сейчас «Спартак» находится в лучших кондициях – у него больше шансов на успех. У «Сочи», возможно, произошла эмоциональная встряска – писали, что команду будет готовить Точилин, но все же решающим завтра будет то, как команды смогут справиться с атакующим потенциалом друг друга.