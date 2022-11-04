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Бояринцев: «Сейчас „Спартак“ находится в лучших кондициях»

вчера, 20:05
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Сочи» в РПЛ.

Не самый простой выезд для «Спартака». «Сочи» традиционно хорошо играет дома, но «красно-белые» находятся в неплохих кондициях. Наверное, «Спартаку» стоит обратить особое внимание на Нобоа и Мелкадзе, закрыть их и не дать свободу действий в атаке, и тогда они обезопасят себя от острых выпадов «Сочи», также стоит быть внимательными на стандартах.

У «Сочи» сейчас сложный период — спад, но это бывает после резкого успеха в прошлом сезоне, когда они заняли призовое место. Несмотря на это, «Сочи» все же грозный соперник для «Спартака», москвичам следует обратить свое внимание на реализацию моментов, что было проблемой в матче с «Торпедо». Очень много создавали, но забили лишь один мяч.

Сейчас «Спартак» находится в лучших кондициях – у него больше шансов на успех. У «Сочи», возможно, произошла эмоциональная встряска – писали, что команду будет готовить Точилин, но все же решающим завтра будет то, как команды смогут справиться с атакующим потенциалом друг друга.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:57
опять трудный матч !
Спартак сильнее, но надо строго сыграть в защите
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:43
Главное, что все основные игроки Спартака здоровы, а там игра покажет. Удачи!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:33
Спартак скорей победит Сочи...
Ибо исправно в чемпионате побеждает команды с 6-го по 16-е место....
В играх же с четырьмя соперниками по первой пятёрке таблицы набрал лишь 1 очко из 12-ти....(3 поражения и ничья)...
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:50
Игра все завтра покажет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:46
Давайте спартак обьявим чемпионом, чтобы бояринцевы успокоились.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:15
«Телеспорт» предложил ветеранской сборной Бразилии с участием Роналдиньо и Кафу 90 млн рублей за выставочный матч против сборной России-2008: для сравнения, провести товарищескую встречу с действующей сборной Бельгии стоит 18 млн!
drug01
drug01
вчера в 20:14
Спартак в этом году настоящий лидер
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:14
Так все всегда говорят.До первого поражения после своего умозаключения.
Гость
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