Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил текущий уровень игры нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.
Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» – фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков – есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков, которые демонстрируют очень хороший уровень футбола.
Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Фёдор или нет, надо будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике – сколько он забил, отдал и какое место займет ЦСКА.