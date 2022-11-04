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Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

вчера, 21:32

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин оценил текущий уровень игры нападающего «армейцев» Фёдора Чалова.

Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» – фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков – есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков, которые демонстрируют очень хороший уровень футбола.

Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол, это главный аргумент в его пользу. Самый крутой форвард в стране Фёдор или нет, надо будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике – сколько он забил, отдал и какое место займет ЦСКА.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:20
Нормально играет и даже забивает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:15
В тени каких легионеров???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:07
Чалов хорош, скоро свалит в Европу!
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