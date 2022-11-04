Алдонин: «Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров»

Бывший игрок ЦСКА оценил текущий уровень игры нападающего «армейцев» .

Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это все журналистские шаблоны. ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится наверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» – фаворит по мастерству своих футболистов, но «армейцы» тоже имеют хороших игроков – есть Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков, которые демонстрируют очень хороший уровень футбола.