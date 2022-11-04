Кавазашвили поделился мнением о расширенном списке сборной России

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о расширенном списке сборной России на ноябрьский сбор.

Я не удивлён количеством футболистов «Спартака» в расширенном списке сборной России. Абсолютно не удивлён! Во всех сборных Советского Союза брали по шесть-восемь человек из лучших команд. Видимо, на данный момент Карпин делает акцент именно на таком подборе игроков. Почему? Сыграны в «Спартаке» — можно сразу ставить в основной состав. Обычная практика — так делали французы и испанцы. Карпин всё правильно делает.