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Кавазашвили поделился мнением о расширенном списке сборной России

вчера, 21:06

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о расширенном списке сборной России на ноябрьский сбор.

Я не удивлён количеством футболистов «Спартака» в расширенном списке сборной России. Абсолютно не удивлён! Во всех сборных Советского Союза брали по шесть-восемь человек из лучших команд. Видимо, на данный момент Карпин делает акцент именно на таком подборе игроков. Почему? Сыграны в «Спартаке» — можно сразу ставить в основной состав. Обычная практика — так делали французы и испанцы. Карпин всё правильно делает.

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Все комментарии
Кнвпт
Кнвпт
сегодня в 08:23
Человек делом занят. Наигрыаает молодых и новых. Или надо условных игнашевичей приглашать всю жизнь?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:14
Задача Карпина - к 2023-му году все отечественные игроки должны побывать в расширенном списке сборной....

Два условия в помощь...
1.Брать всех подряд.
2.Расширенный список расширить до 137-ми игроков...

Удачи Валерию Георгиевичу !!!!!!!
протон
протон
сегодня в 00:41
бакаев негодует ему обещали основу в зените и сборной
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:14
...и забрался на стул,встал в позу римского патриция,победившего инсургента Спартака,и крикнул : "Спартак"-чемпион!".Имея ввиду свою молодость.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:03
В основной список,всеравно попадут по блату
Garrincha58
Garrincha58 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:26
делают вид что работают
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:25
надо было ещё человек 15-20 добавить ведь на кону очень серьёзная игра прям на вылет
ДСА
ДСА
вчера в 21:20
Чем шире список- тем больше неоправданных надежд.
Гость
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