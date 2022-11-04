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Нигматуллин: «У Хайкина неплохо складывается в Европе»

вчера, 20:29

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе вратаря клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина из команды.

Если человек не захотел продлевать контракт, значит, есть определённые варианты и планы. У Хайкина неплохо складывается в Европе: приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах. К сожалению, российский футбол сейчас варится в своём соку — не участвует в еврокубках. Вряд ли переход в российский клуб будет повышением. Думаю, Никита это понимает, заодно думает о более серьёзном переходе в европейский клуб.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:42
Приезжайте в Азию, там есть Лига чемпионов АФК, будет острая конкуренция между клубами Саудовской Аравии, России, Японии, Австралии, Ирана, Кореи.
Южный Узбекистан Катар ОАЭ
Атмосфера в Азии будет по-другому захватывающей с наличием клубов
Россия
Помимо этого, Лига чемпионов AFC дает право на участие в клубном чемпионате мира.
Привет из Саудовской Аравии
Саня Утробин
Саня Утробин
сегодня в 00:31
почему экс локомотива?если Нигматуллин играл после Локо в Спартаке
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:36
Одно можно сказать определённо :У него есть агент.
Гость
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