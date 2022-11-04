Нигматуллин: «У Хайкина неплохо складывается в Европе»

Экс-голкипер «Локомотива» поделился мнением об уходе вратаря клуба «Будё-Глимт» из команды.

Если человек не захотел продлевать контракт, значит, есть определённые варианты и планы. У Хайкина неплохо складывается в Европе: приехать в РПЛ можно, если только помышлять о больших деньгах. К сожалению, российский футбол сейчас варится в своём соку — не участвует в еврокубках. Вряд ли переход в российский клуб будет повышением. Думаю, Никита это понимает, заодно думает о более серьёзном переходе в европейский клуб.