Гацкан: «Думаю, „Ростову“ по силам побороться за чемпионство»

Экс-футболист «Ростова» поделился мнением о шансах южан на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ .

Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно.

Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин – очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко – топ. Они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину.