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Гацкан: «Думаю, „Ростову“ по силам побороться за чемпионство»

сегодня, 15:33

Экс-футболист «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о шансах южан на чемпионство по итогам текущего сезона РПЛ.

Думаю, «Ростову» по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно.

Как я вижу, сейчас собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, который давно в команде и знает все принципы Валерия Георгиевича. Плюс Комличенко, который уже давно себя зарекомендовал. Уткин – очень хорошее приобретение для «Ростова», их связка с Комличенко – топ. Они приносят команде очки. Очень хорошая команда. Есть молодежь, которая не портит картину.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:10
Еврокубков нет, поэтому зелёный свет вполне возможен для Ростова. Немаловажный фактор, что Карпин тренер сборной, плюс характер. Совсем другое дело, когда были бы еврокубки. Несмотря на то, что Ростов симпатичен и показывает стабильный результат в чемпионате, ему бы по простому, просто вставили бы палки в колеса.
У кого-то клуб игрушка, у кого-то долги. Проходили. Помним.
Nottrow
Nottrow
сегодня в 15:53
Покуда есть спартак, Ростову даже второго места никогда не видать.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:36
Гость
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