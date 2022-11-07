Аршавин: «В России найдётся достаточно желающих подписать Дзюбу»

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вчера, 17:15

Бывший футболист «Зенита» и сборной России поделился мнением о перспективах форварда после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

В России найдётся достаточно желающих, чтобы его подписать. Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России.

За турецкую команду игрок провёл пять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.