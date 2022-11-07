Аршавин: «В России найдётся достаточно желающих подписать Дзюбу»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах форварда Артёма Дзюбы после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».
В России найдётся достаточно желающих, чтобы его подписать. Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России.
За турецкую команду игрок провёл пять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.
только жадничать не надо !
только жадничать не надо !
Да и сам он не очень умный.
Да и сам он не очень умный.