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Аршавин: «В России найдётся достаточно желающих подписать Дзюбу»

вчера, 17:15

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах форварда Артёма Дзюбы после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор».

В России найдётся достаточно желающих, чтобы его подписать. Вопрос, может, финансовый встанет, но как игрок он будет полезен многим клубам в России.

За турецкую команду игрок провёл пять матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:05
найдутся желающие,
только жадничать не надо !
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:31
Зарплата у него немалая...
Да и сам он не очень умный.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:30
в целом в России да но не в РПЛ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:13
Для этого ему нужно уменьшить свой аппетит...
drug01
drug01
вчера в 18:02
Уверен без футбола он не останется.....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:00
Вот и заверните его в Зенит! Раскупай! Покупай! Живопись!
sesp3t45hn4v
sesp3t45hn4v
вчера в 17:59
Стриптиз-клубов много, может какой и подпишет рукастого
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:49
Ни одного желающего не будут, учитывая запросы Дзюбы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:25
Денег нет,но вы надейтесь...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:16
Если умерет свои запросы.
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