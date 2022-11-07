Силкин: «„Динамо“ сейчас оставляет приятное впечатление о себе»

Экс-тренер «Динамо» высказался о текущем уровне игры команды.

Если брать последние матчи, то уже видно, что главный тренер нашел подход к команде. У «Динамо» есть как положительные стороны в игре, так и отрицательные. Команда здорово прибавила в атаке, все ребята начинают понимать требования тренерского штаба. Но не все игроки встроены в систему – Захарян играет сам по себе, на мой взгляд. Наверное, он уже посчитал себя большим игроком, и думает, что может так играть. Не думаю, что это правильно. Если ты хочешь уехать в АПЛ , то там нужно биться до самой последней минуты. Там такое не прокатит.

В целом «Динамо» сейчас оставляет приятное впечатление о себе, несмотря на поражение в матче с «Ростовом».