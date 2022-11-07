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Силкин: «„Динамо“ сейчас оставляет приятное впечатление о себе»

вчера, 16:29

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о текущем уровне игры команды.

Если брать последние матчи, то уже видно, что главный тренер нашел подход к команде. У «Динамо» есть как положительные стороны в игре, так и отрицательные. Команда здорово прибавила в атаке, все ребята начинают понимать требования тренерского штаба. Но не все игроки встроены в систему – Захарян играет сам по себе, на мой взгляд. Наверное, он уже посчитал себя большим игроком, и думает, что может так играть. Не думаю, что это правильно. Если ты хочешь уехать в АПЛ, то там нужно биться до самой последней минуты. Там такое не прокатит.

В целом «Динамо» сейчас оставляет приятное впечатление о себе, несмотря на поражение в матче с «Ростовом».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:02, ред.
Если не все встроены в команду, то её попросту ещё нет.
Capral
Capral
вчера в 17:05, ред.
Эх, Сергей Николаевич, что же Вы такой непостоянный, мягко говоря? Еще недавно, Вы призывали Йокановича подать в отставку, клеймили его позором, сами готовы были занять его место. А сейчас, что поменялось? У тренера стала получаться игра, он нашел свой стиль в команде, что поменялось, господин Силкин? А поменялось то, уважаемый Сергей Николаевич, что таких как Вы, к сожалению, в ДИНАМО много. Вы все- завистники, ничего не понимающие в футболе. Только и умеете что критиковать порядочных и мудрых людей. Вам же нравится футбол шварца, Сергей Николаевич, или я ошибаюсь- это же Ваш идеал? Ну вот и смотрите Герту. Желающих составить Вам компанию найдутся, здесь на Соккере их немало. Только, Йокановичу не мешайте работать, пожалуйста.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:51
ТО есть,имеем послевкусие,а вкуса и пользы-нет??? Узнаем после братского матча двух неудачников прошедшего тура.
s8q9uqbemnbw
s8q9uqbemnbw
вчера в 16:30
Это правда, вчера например, порадовало весь Ростов
Гость
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