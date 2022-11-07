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Мостовой оценил итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

вчера, 16:39

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хорошая жеребьевка. Особняком, конечно, стоят матчи «Ливерпуль» — «Реал» и ПСЖ — «Бавария», но времени еще много, матчи будут в феврале, нас ведь еще ждет ЧМ.

Удивило, что снова сошлись ПСЖ и «Бавария». Из года в год можно повторить фразу «жаль, что эти пары мы увидим на такой ранней стадии», но что поделать, таков футбол.

Что касается пары «Ливерпуль» — «Реал», то вспомните прошлый сезон – многие списывали мадридцев со счетов, а они взяли и выиграли турнир. Если они пройдут «Ливерпуль», то снова могут нас всех удивить. Будет интересно понаблюдать за «Манчестер Сити», поскольку эта команда еще не выигрывала Лигу чемпионов и очень хочет это сделать.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:54, ред.
Была жеребьевка. Команды будут играть друг против друга матчи. Кто-то пройдет дальше, а кто-то нет. Таков футбол.
ДСА
ДСА
вчера в 17:46
А некоторым надо было лучше стараться на групповой стадии, что бы не получать суперсоперников.
barcamilan
barcamilan ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 16:58
зато чемпионами не становятся
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:53
Не знаю даже,как бы дальше жил,
коль Мостовой её б не оценил.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 16:40
Сити постоянно слабыми командами играют что в группе что в плове, когда это прекратится?
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