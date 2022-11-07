Мостовой оценил итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Бывший футболист «Спартака» оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хорошая жеребьевка. Особняком, конечно, стоят матчи «Ливерпуль» — «Реал» и ПСЖ — «Бавария», но времени еще много, матчи будут в феврале, нас ведь еще ждет ЧМ .

Удивило, что снова сошлись ПСЖ и «Бавария». Из года в год можно повторить фразу «жаль, что эти пары мы увидим на такой ранней стадии», но что поделать, таков футбол.

Что касается пары «Ливерпуль» — «Реал», то вспомните прошлый сезон – многие списывали мадридцев со счетов, а они взяли и выиграли турнир. Если они пройдут «Ливерпуль», то снова могут нас всех удивить. Будет интересно понаблюдать за «Манчестер Сити», поскольку эта команда еще не выигрывала Лигу чемпионов и очень хочет это сделать.