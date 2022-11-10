В ОАЭ зимой могут состояться два турнира для клубов Российской Премьер-Лиги

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вчера, 20:31

Два соревнования с участием клубов РПЛ могут состояться в ОАЭ зимой. Сообщается, что одна из букмекерских компаний планирует провести в феврале турнир с участием клубов РПЛ . На данный момент приглашены «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Известно, что в рамках этого турнира вместо пенальти будут пробивать буллиты, а игра красным мячом в последние 10 минут позволит засчитывать один гол за два. Помимо этого, планируются челленджи команд и выставочная игра одного из клубов, либо сборной, составленной из игроков всех четырех клубов-участников, соперником этой команды станет сборная Медиалиги.

Ранее стало известно, что «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Спартак» сыграют на турнире в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.