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В ОАЭ зимой могут состояться два турнира для клубов Российской Премьер-Лиги

вчера, 20:31

Два соревнования с участием клубов РПЛ могут состояться в ОАЭ зимой. Сообщается, что одна из букмекерских компаний планирует провести в феврале турнир с участием клубов РПЛ. На данный момент приглашены «Зенит», «Краснодар» и «Спартак».

Известно, что в рамках этого турнира вместо пенальти будут пробивать буллиты, а игра красным мячом в последние 10 минут позволит засчитывать один гол за два. Помимо этого, планируются челленджи команд и выставочная игра одного из клубов, либо сборной, составленной из игроков всех четырех клубов-участников, соперником этой команды станет сборная Медиалиги.

Ранее стало известно, что «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Спартак» сыграют на турнире в Абу-Даби с 30 января по 11 февраля.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:45
ну что ж, это будет весело !
а вот Медиалига тут лишняя
ABir
ABir
сегодня в 00:05
Правильно, надо что-то придумывать и улучшать, раз мы в изоляции
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:49
Цирк какой то .....
А играть будут нагишом ?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:47, ред.
Смотрим Медиалигу Ctrl+C (копировать) и Ctrl+V (вставить) вуаля НОВЫЙ турнир, ну тогда ещё девчёнку в состав обязательно и ВАР внятный как в медиалиге. Креативщики от Бога кочечно, сначала на Матч ТВ поносят Медиалигу. затем тырят от туда формат, но это не впервой Адамян не даст соврать
pomor45
pomor45
вчера в 20:44
Ну, хоть что-то свеженькое вместо замшелого английского варианта.
Futurista
Futurista
вчера в 20:33
В ОАЭ любой каприз за ваши деньги...
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