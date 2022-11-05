Россия сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября

Поединок состоится на Центральном стадионе «Пахтакор». Игра начнется в 15:00 по московскому времени.
Напомним, 17 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против сборной Таджикистана в Душанбе.
Поединок состоится на Центральном стадионе «Пахтакор». Игра начнется в 15:00 по московскому времени.
Напомним, 17 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против сборной Таджикистана в Душанбе.
Видеть будем вас рады!
Пловов вас угостим
И сыграем в футбол....
Видеть будем вас рады!
Пловов вас угостим
И сыграем в футбол....
В память, тем, кто играл, любил футбол...
В память, тем, кто играл, любил футбол...
У меня только 1 вопрос. Зачем???? Рано или поздно закончатся страны бывшего СССР. Что потом? Новый круг будут играть, теперь в Москве? ЧМ начинается 20-го. Кто будет тратить пиво и орешки на Россию, когда ЧМ на носу? В общем, бесполезное занятие. Прошлый матч сборной невозможно было смотреть, такое убожество. Это ничем не будет лучше.
У меня только 1 вопрос. Зачем???? Рано или поздно закончатся страны бывшего СССР. Что потом? Новый круг будут играть, теперь в Москве? ЧМ начинается 20-го. Кто будет тратить пиво и орешки на Россию, когда ЧМ на носу? В общем, бесполезное занятие. Прошлый матч сборной невозможно было смотреть, такое убожество. Это ничем не будет лучше.
Карпин-Тур по бывшим южным республикам на старте....
в рамках подготовки к заокеанскому туру...
Бразилия...Перу...Чили...Эквадор...и т.д.
Карпин-Тур по бывшим южным республикам на старте....
в рамках подготовки к заокеанскому туру...
Бразилия...Перу...Чили...Эквадор...и т.д.