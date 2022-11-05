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Россия сыграет с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября

вчера, 12:36

Поединок состоится на Центральном стадионе «Пахтакор». Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, 17 ноября подопечные Валерия Карпина проведут контрольный поединок против сборной Таджикистана в Душанбе.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:22
Говорить о силе соперника актуально только тогда, когда идёт подготовка к официальным международным матчам и турнирам.
monah-10
monah-10 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:36
Да конечно никому это не понравится, но Узбекистан это реально очень серьезный соперник, здесь я ставлю на волков, Россия проиграет этот матч. А все остальные станы конечно на три порядка слабее России.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Приезжайте в Ташкент
Видеть будем вас рады!
Пловов вас угостим
И сыграем в футбол....
minai
minai ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:50
.. Улан-Батор
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:46
Сборная есть, как и страна и футбол будет поперек всему.
В память, тем, кто играл, любил футбол...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:17
Мировое турне сборной России !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:16
Нормально, Карпин ребят будет держать в тонусе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:11
Похоже мы перемещаемся по географическому принципу в Среднюю Азию
adekvat
adekvat
вчера в 13:09
На безрыбье и рак рыба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:06, ред.
Правильно делаем, что продолжаем готовиться и играть. Завтра - послезавтра отменят санкции, а мы будем не готовы играть с лучшими командами Европы и Мира. Непорядок. Можем подвести родной РФС, который из последних сил ищет для сборной соперников.
Elliada
Elliada
вчера в 12:51
В общем, выбирают соперников, названия которых заканчивается на ...стан. А если откажутся, отключим газ.))))

У меня только 1 вопрос. Зачем???? Рано или поздно закончатся страны бывшего СССР. Что потом? Новый круг будут играть, теперь в Москве? ЧМ начинается 20-го. Кто будет тратить пиво и орешки на Россию, когда ЧМ на носу? В общем, бесполезное занятие. Прошлый матч сборной невозможно было смотреть, такое убожество. Это ничем не будет лучше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:42, ред.
Душанбе...Ташкент....Ашхабад...Бишкек...и т.д.
Карпин-Тур по бывшим южным республикам на старте....

в рамках подготовки к заокеанскому туру...
Бразилия...Перу...Чили...Эквадор...и т.д.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:41
Узбекистан хороший партнер.
Брулин
Брулин
вчера в 12:40
Когда кстати матч с КНДР?
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